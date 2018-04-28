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Память красноармейцев и погибших артистов ансамбля Александрова почтили в Словакии
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Память красноармейцев и погибших артистов ансамбля Александрова почтили в Словакии 

ТАСС 1 час назад
ЛУЧИНЕЦ (Южная Словакия), 28 апреля. /ТАСС/. Венки и букеты живых цветов легли в субботу в селе Точница близ города Лученец на юге Словаки к памятнику советским воинам-освободителям и мемориальной доске, установленной в память о погибших в авиакатастрофе в декабре 2016 года артистах ансамбля имени Александрова.
Как передает корреспондент ТАСС, в церемонии приняли участие жители села, руководители города и района Лученец, посол РФ в Словакии Алексей Федотов, словацкие школьники — участники ежегодно проходящего здесь под патронатом премьер-министра республики финала конкурса чтецов русской литературы «Памятник Пушкину», а также задействованные в его организации и проведении представители властей и творческих объединений Санкт-Петербурга.
"Церемония почтения советских воинов-освободителей очень трогательно прошла в Точнице, — заявил ТАСС Федотов. — На сельском кладбище покоится прах до недавнего времени числящегося пропавшим без вести сержанта Федора Шелкоплясова, погибшего в январе 1945 года".
Посол особо отметил, что в поисковых работах по установлении имени погибшего красноармейца активное участие принимали власти и жители села, а также организаторы конкурса «Памятник Пушкину». Отдельная заслуга в этом принадлежит уроженцу этих мест, генеральному консулу Словакии в Санкт-Петербурге Августину Чисару, по инициативе которого, в частности, финал смотра традиционно проходит в Лученце, отметил российский дипломат.
"В Точнице церемонии почтения памяти воинов-освободителей при большом стечении местных жителей проходят ежегодно. Еще два памятника красноармейцам находятся в Лученце. Они содержатся в идеальном состоянии", — рассказал Федотов.
В Словакии помнят погибших «александровцев»
Недавно в Точнице появилась мемориальная доска в память «александровцев», которая закреплена на стеле, возвышающейся недалеко от памятника воинам-освободителям. На ней высечены имена погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля.
Член жюри конкурса «Памятник Пушкину», российский публицист Александр Потехин заявил ТАСС, что «мемориальная доска здесь появилась не случайно».
"Артисты прославленного российского ансамбля неоднократно выступали в Лученце, исполняли любимые во всем мире советские песни времен Великой Отечественной войны на ежегодных церемониях почтения памяти героев-красноармейцев в Точнице. Их прекрасно помнят жители села и города Лученец. Установка памятный доски — их заслуга. Это проявление любви к погибшим российским мастерам, это проявление уважения к России", — пояснил Потехин.
Самолет Ту-154, вылетевший из Сочи на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, потерпел крушение 25 декабря 2016 года над Черным морем. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе — артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и его руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов.
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