Ремонт дорог в Ижевске начнется с улицы Пушкинской, 10 лет Октября и Ялтинской

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске ремонт дорог начнется с улицы Пушкинской, 10 лет Октября и Ялтинской. Как сообщает пресс-служба Минтранса Удмуртии, дорожники представили планы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Подрядчики рассказали о готовности техники и наличии материалов, представили графики работ. Все три организации начнут работать 15 мая. Всего им предстоит отремонтировать 55 объектов, протяженностью 109,7 км.

Компания ООО «Лидер» выиграла торги на ремонт 9 объектов, они начнут работу с улицы Ялтинской.

АО «ДП „Ижевское“ выполняет работы как на городских магистралях (25 объектов), так и на республиканских трассах (4 объекта). Свои работы в городе предприятие начнет с улицы Пушкинской. Ремонт здесь должен быть завершен к 1 июня. Последней будет отремонтирована улица Холмогорова — ее предполагается сдать в двадцатых числах августа. Это связано с ремонтом коммунальных сетей, из-за которого начало работ пришлось немного отложить. Работы на объектах регионального значения у дорожного предприятия „Ижевское“ начнутся одновременно на двух участках автодороги Ижевск-Ува и Сарапул-Воткинск.

ГУП УР „Удмуртавтодор“ будет ремонтировать 9 улиц Ижевска и 8 региональных трасс. Ремонты в Ижевске предприятие начнет с улиц 10 лет Октября и 9 января. К 10 августа дорожники планируют завершить работы в городе.