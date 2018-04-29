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Ремонт дорог в Ижевске начнется с улицы Пушкинской, 10 лет Октября и Ялтинской
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Ремонт дорог в Ижевске начнется с улицы Пушкинской, 10 лет Октября и Ялтинской 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ремонт дорог начнется с улицы Пушкинской, 10 лет Октября и Ялтинской. Как сообщает пресс-служба Минтранса Удмуртии, дорожники представили планы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Подрядчики рассказали о готовности техники и наличии материалов, представили графики работ. Все три организации начнут работать 15 мая. Всего им предстоит отремонтировать 55 объектов, протяженностью 109,7 км.
Компания ООО «Лидер» выиграла торги на ремонт 9 объектов, они начнут работу с улицы Ялтинской.
АО «ДП „Ижевское“ выполняет работы как на городских магистралях (25 объектов), так и на республиканских трассах (4 объекта). Свои работы в городе предприятие начнет с улицы Пушкинской. Ремонт здесь должен быть завершен к 1 июня. Последней будет отремонтирована улица Холмогорова — ее предполагается сдать в двадцатых числах августа. Это связано с ремонтом коммунальных сетей, из-за которого начало работ пришлось немного отложить. Работы на объектах регионального значения у дорожного предприятия „Ижевское“ начнутся одновременно на двух участках автодороги Ижевск-Ува и Сарапул-Воткинск.
ГУП УР „Удмуртавтодор“ будет ремонтировать 9 улиц Ижевска и 8 региональных трасс. Ремонты в Ижевске предприятие начнет с улиц 10 лет Октября и 9 января. К 10 августа дорожники планируют завершить работы в городе.
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