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Ветераны 9 мая встретятся у Большого театра, в Парке Горького, Сокольниках и на Поклонной
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Ветераны 9 мая встретятся у Большого театра, в Парке Горького, Сокольниках и на Поклонной 

ТАСС 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Участники Великой Отечественной войны традиционно соберутся у Большого театра на Театральной площади, в Парке Горького, Сокольниках и в парке Победы на Поклонной горе в столице 9 мая. Об этом ТАСС в субботу сообщил первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов, генерал-полковник Расим Акчурин.
"Традиционно ветераны собираются у Большого театра на Театральной площади, в Парке Горького и Сокольниках, а также в парке Победы на Поклонной горе 9 мая", — сообщил он.
В пресс-службах Парка Горького и Сокольников подтвердили ТАСС данную информацию и сообщили о подготовке праздничных программ: в Парке Горького будет выставка военной техники, а в Сокольниках организуют марш-парад от главного входа и чествование ветеранов. В пресс-службе мемориала на Поклонной горе отметили, что в основном ветераны собираются в парке 22 июня на концерте-реквиеме, посвященному Дню памяти и скорби.
Генерал-полковник уточнил, что традиционные встречи фронтовиков 9 мая проходят на этих площадках в течение многих лет, они стали неизменными, и поэтому ветераны не нуждаются в дополнительном информировании о месте сбора.
"Кроме того, мы стараемся с помощью волонтеров и своих активистов накануне праздника навестить ветеранов, развести подарки и поздравления в виде открыток", — пояснил Акчурин. Волонтеры помогут добраться ветеранам, если у них возникнут трудности.
Он добавил, что совет также подготовил для ветеранов торжественное праздничное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы. В Доме кино 4 мая фронтовикам вручат подарки. «Накануне праздника мы собираем порядка 1 100 наших ветеранов и отмечаем этот праздник концертом и подарками», — заключил генерал-полковник.
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