ТЦСО «Сокольники» провел практический семинар с участием районных советов ветеранов

Социальные службы посоветовались с ветеранами, как улучшить работу.

Практический семинар провели в формате круглого стола и смотра инициатив ветеранов районов Преображенский, Метрогородок, Сокольники, Богородское и Соколиная гора в рамках проекта «Московское долголетие».

Членами жюри стали местные депутаты, члены районных Советов ветеранов, преподаватели школ и руководители досуговых учреждений. Наш район представила Елена Родионова — заместитель руководителя районного Совета ветеранов.

Ветераны представили жюри свои работы в стиле художественно-прикладного творчества и инициативы по общей физической подготовке. От Преображенки выступила Н. Черных — она показала декоративную работу «Бумажные фантазии». Жительница района Метрогородок В. Гольтяпина показала гимнастику для здоровья. Н. Фетисова из района Богородское показала технику вышивания лентами.