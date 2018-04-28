Ещё
ТЦСО «Сокольники» провел практический семинар с участием районных советов ветеранов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТЦСО «Сокольники» провел практический семинар с участием районных советов ветеранов 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Социальные службы посоветовались с ветеранами, как улучшить работу.
Практический семинар провели в формате круглого стола и смотра инициатив ветеранов районов Преображенский, Метрогородок, Сокольники, Богородское и Соколиная гора в рамках проекта «Московское долголетие».
Членами жюри стали местные депутаты, члены районных Советов ветеранов, преподаватели школ и руководители досуговых учреждений. Наш район представила Елена Родионова — заместитель руководителя районного Совета ветеранов.
Ветераны представили жюри свои работы в стиле художественно-прикладного творчества и инициативы по общей физической подготовке. От Преображенки выступила Н. Черных — она показала декоративную работу «Бумажные фантазии». Жительница района Метрогородок В. Гольтяпина показала гимнастику для здоровья. Н. Фетисова из района Богородское показала технику вышивания лентами.
Управа района Преображенское: последние новости
Очередную просветительскую среду в храме Преображения Господня проведет потомок купеческого рода Преображенцы побывают на литературных встречах Школьники Преображенки узнали о культуре Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян278
Лавров сделал заявление года139
Анонсировано повышение пенсионного возраста634
Известный режиссер разбился в ДТП19
Российских моряков запугали украинскими пиратами105
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение