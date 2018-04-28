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В майские праздники на ярмарках в Подмосковье поздравят ветеранов и проведут концерты
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В майские праздники на ярмарках в Подмосковье поздравят ветеранов и проведут концерты 

РИАМО 56 минут назад
В Подмосковье со 2 по 18 мая в рамках тематических ярмарок запланированы различные праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда и Дню Победы, в том числе поздравления ветеранов Великой Отечественной, также на ярмарочных площадках состоятся концерты и выступления артистов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«На территории Московской области с 2 по 18 мая в ряде муниципалитетах запланировано проведение тематических ярмарок, посвященных празднику труда и Дню Победы. Сопровождаться ярмарки будут культурно-массовыми праздничными мероприятиями. Полевые кухни будут организованы в большинстве муниципальных образований. Будут раздавать бесплатно всем желающим солдатскую (гречневую) кашу со сладким чаем. Также заготовлено еще множество сюрпризов и интересных мероприятий от организаторов», — говорится в сообщении.
Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, в ярмарках примут участие более 200 уникальных предпринимателей, а также производители Московской области, других регионов России и стран ближнего зарубежья, представители фермерских и личных подсобных хозяйств. При этом ряд товаров будет реализовываться по специальным социальным ценам. Кроме того, предусмотрены скидки, пенсионером, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и другим льготным категориям граждан.
В Химках, Мытищах, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве, Власихе и других муниципальных образованиях пройдут тематические ярмарки, посвященные праздникам. Так, в Мытищах пройдет праздничный концерт с участием военно-патриотических организаций городского округа, также будет работать ресторан выездного обслуживания и организован детский развлекательный городок.
В Орехово-Зуеве пройдет торжественный концерт с участием духовного оркестра и выступлением городских творческих коллективов, а на ярмарке в Химках подготовлены театрализованные представления, выступления фольклорных коллективов. При этом региональные фермеры дадут практические советы по высадке семян.
Во Власихе также пройдет праздничный концерт, всем желающим раздадут георгиевские ленточки и пилотки, а ветеранам войны — продуктовые наборы.
В Сергиевом Посаде пройдет реконструкция военных действий, тематическая выставка, исполнят фронтовые песни и накормят бесплатно солдатской кашей со сладким чаем.
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