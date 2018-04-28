Семь волгоградских УК собираются лишить лицензий

Еще три УК из Волгограда , две из Волжского, а также по одной из Даниловского и Клетского районов могут лишиться лицензий, необходимых для работы на рынке услуг ЖКХ.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Госжилнадзора, компании могут остаться без лицензий из-за того, что систематически вовремя не исполняют предписания об устранении нарушений, не способны в ближайшей перспективе нормально управлять домами из-за банкротства. Кроме того, некоторые УК вообще не показывают никаких признаков ведения своей деятельности.

Члены региональной лицензионной комиссии поддержали инициативу Госжилнадзора лишить семь УК лицензий. После оформления необходимых документов специалисты подготовят соответствующее заявление в арбитражный суд.