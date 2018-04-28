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Тяжелые ожоги получил электромонтер в Дзержинске
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Тяжелые ожоги получил электромонтер в Дзержинске 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.
Несчастный случай произошел на предприятии"АВИАБОР". 25 апреля 59-летний электромонтер по постоянному ремонту и обслуживанию электрооборудования основных цехов Энергоцеха во время работ в электроустановке получил тяжелый ожог лица, предплечья и кисти руки пламенем вольтовой дуги лица.
Госинспекция труда проводит расследование несчастного случая.
Ранее сообщалось о том, что бумкомбинат «Волга» оштрафован на 70 тысяч рублей за травму работника.
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