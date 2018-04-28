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Подмосковный мясокомбинат уличили в подмене свинины в колбасе мясом птицы
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Подмосковный мясокомбинат уличили в подмене свинины в колбасе мясом птицы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В свиной колбасе подмосковного ООО «Малаховский мясокомбинат» выявили мясо птицы, в адрес предприятия направили предписание о прекращении действия декларации о соответствии продукции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Управление провело проверку в отношении ООО «Агроаспект», реализующего свиноводческую продукции в магазине «Пятерочка» в подмосковной Коломне. В ходе проверки в образце продукции (колбаса сырокопченая «Брауншвейгская», выработанная Малаховским мясокомбинатом) Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») обнаружил наличие в сырьевом составе мяса птицы, не заявленного в маркировке изготовителя.
«Управлением в адрес ООО «Малаховский мясокомбинат» направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии. Также информация о данном случае выявления несоответствий направлена в территориальное управление Роспотребнадзора и Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации о соответствии», — отмечается в сообщении.
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