Подмосковный мясокомбинат уличили в подмене свинины в колбасе мясом птицы 

В свиной колбасе подмосковного ООО «Малаховский мясокомбинат» выявили мясо птицы, в адрес предприятия направили предписание о прекращении действия декларации о соответствии продукции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Управление провело проверку в отношении ООО «Агроаспект», реализующего свиноводческую продукции в магазине «Пятерочка» в подмосковной Коломне. В ходе проверки в образце продукции (колбаса сырокопченая «Брауншвейгская», выработанная Малаховским мясокомбинатом) Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») обнаружил наличие в сырьевом составе мяса птицы, не заявленного в маркировке изготовителя.
«Управлением в адрес ООО «Малаховский мясокомбинат» направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии. Также информация о данном случае выявления несоответствий направлена в территориальное управление Роспотребнадзора и Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации о соответствии», — отмечается в сообщении.