Псковская область участвует в конкурсе проектов благоустройства городов

Псковская область направила шесть заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как сообщили в Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ, конкурс проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации . Для участия в нем были разработаны проекты благоустройства парковых зон в Великих Луках, Острове, Опочке, Печорах и Изборске.

Все заявки рассмотрены и одобрены на заседании Межведомственной комиссии при Администрации области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В категории «Исторические поселения» на конкурс представлены проекты «Петровский парк» в Великих Луках, предусматривающий благоустройство рекреационной зоны возле городской крепости, проект реконструкции набережной реки Великой городского парка «Победы» в городе Острове , благоустройство городского вала в городе Опочка и благоустройство парка возле школы в деревне Изборск. Призовой фонд номинации составляет 50 млн рублей.

В номинации «Малые города с численностью населения от 50 000 до 100 000 человек включительно» представлен проект создания нового парка в микрорайоне «Дружба» города Великие Луки . В этой категории призовой фонд равен 100 млн рублей.

В категории «Малые города с численностью населения от 10 000 до 20 000 человек включительно» участвует проект благоустройства парков по ул. Свободы и сквера «Треугольник» в городе Печоры . В этой номинации призовой фонд составит 55 млн рублей.

В середине мая после экспертной оценки состоится публичная презентация конкурсных проектов и отбор лучших конкурсных заявок в каждой номинации.