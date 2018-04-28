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82-летняя майкопчанка стала жертвой телефонных мошенников
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82-летняя майкопчанка стала жертвой телефонных мошенников 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Пенсионерке позвонил неизвестный и представился работником организации, отвечающей за пенсионное обеспечение граждан.
«Незнакомец убедил пожилую женщину в том, что на протяжении длительного времени она не получала дополнительную выплату и накопилось уже 600 тысяч рублей. Для скорейшего урегулирования вопроса мужчина посоветовал перевести на указанный им номер телефона 120 тысяч рублей», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Поверив обещаниям о возврате денег со значительной прибавкой, пенсионерка перечислила мошеннику требуемую сумму денежных средств.
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