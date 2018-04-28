Овсянников: федерализация предприятий Севастополя вышла на финальную стадию

Ранее сообщалось, что в Севастополе планируется создать судостроительный судоремонтный кластер, куда войдет Севастопольский морской завод, который уже вошел в ОСК как филиал центра судоремонта «Звездочка» , а также 13-й, 71-й и 91-й судоремонтные заводы, находящиеся в ведении Минобороны РФ , центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Черноморец». Также в состав холдинга «Вертолеты России» должно войти Севастопольское авиационное предприятие. 15 февраля Овсянников заявил, что все решения по интеграции севастопольских предприятий в российские холдинги приняты на федеральном и региональном уровнях.

"В настоящий момент идут финальные шаги по федерализации Севастопольского авиационного предприятия, Севморзавода и ЦКБ «Черноморец», на повестке — интеграция 13-го судоремонтного завода в состав ОСК. У всех предприятий есть растущий объем заказов, план технического перевооружения, сейчас этот план готовит 13-й судоремонтный завод", — сказал Овсянников.

Ранее сообщалось, что, открывая заседание Морской коллегии, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что предприятия ОПК Крыма нуждаются в выстраивании долгосрочной программы обеспечения заказами.

"Поручение по разработке программы загрузки [предприятий] до 2030 — 2035 года для нас крайне важно, потому что это позволяет нам задействовать не только отрасль судостроения и судоремонта, но и наши учебные заведения, которые готовят специалистов для этих отраслей, потому что это потянет за собой изменения и в других социальных отраслях", — сказал Овсянников.

Он напомнил, что развитие севастопольских предприятий судостроения и судоремонта является приоритетным для города.