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Володин поручил укрепить склоны и обустроить водоемы Вольска
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Володин поручил укрепить склоны и обустроить водоемы Вольска 

АиФ 1 час назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым посетил Вольск, в ходе осмотра городского парка было дано несколько поручений по укреплению склонов и обустройству водоемов, а также по водоотведению, строительству ливневых систем, сообщает пресс-служба главы региона.
Напомним, полная реконструкция городского парка Волька проводится в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина, на данный момент проводятся работы по уборке дорожек, расконсервированы фонтаны и памятник знаменитому вольскому купцу П. Сапожникову.
«Хорошо, что мы не поторопились с открытием парка. Он простоял зимний период, весной выявились все недоделки. Теперь у нас будет время всё качественно исправить. В июне надо работы завершить и придет время принимать гостей», — сказал Вячеслав Володин.
В парке впервые использован опыт саратовских ландшафтных дизайнеров, спикер Госдумы подчеркнул, что если здесь все хорошо получится, то, думаю, наших специалистов будут приглашать в другие города, главное, чтобы все работы были выполнены качественно.
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