Володин поручил укрепить склоны и обустроить водоемы Вольска

Напомним, полная реконструкция городского парка Волька проводится в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина, на данный момент проводятся работы по уборке дорожек, расконсервированы фонтаны и памятник знаменитому вольскому купцу П. Сапожникову.

«Хорошо, что мы не поторопились с открытием парка. Он простоял зимний период, весной выявились все недоделки. Теперь у нас будет время всё качественно исправить. В июне надо работы завершить и придет время принимать гостей», — сказал Вячеслав Володин.

В парке впервые использован опыт саратовских ландшафтных дизайнеров, спикер Госдумы подчеркнул, что если здесь все хорошо получится, то, думаю, наших специалистов будут приглашать в другие города, главное, чтобы все работы были выполнены качественно.