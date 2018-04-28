Противоклещевую обработку проведут на нижегородских кладбищах

Ежегодная противоклещевая обработка нижегородских кладбищ пройдет с 4 по 8 мая. Об этом сообщает МУК «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода». Мероприятия по акарицидной обработке территории погостов проводятся в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

В 2018 году противоклещевая обработка пройдет на муниципальных кладбищах: Ново-Сормовское, Новое Стригинское, Нагорное, Нижегородское (I и II очередь), Красная Этна, Новопокровское.

На время проведения обработки гражданам рекомендуется воздержаться от посещения территории кладбищ. Дополнительную информацию можно получить по телефону 430-08-07 либо на официальном сайте учреждения.

Напомним, нижегородцы могут получить информацию о профилактике клещевого энцефалита, обратившись по телефону горячей линии.