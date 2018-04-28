В Вешняках провели День допризывника

На стадионе Школы № 810 состоялся районный День призывника. Его организаторами стали аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки и Перовский клуб ветеранов войны в Афганистане «Долг».

На торжественной церемонии открытия праздника собравшихся поприветствовали депутат Мосгордумы Андрей Шибаев , руководитель аппарата Совета депутатов Валерий Ситников, председатель Союза ветеранов Афганистана ВАО Андрей Савидов, председатель Совета ветеранов района Вешняки Андрей Бобринский и директор Школы № 810 Вешняки Нонна Баринова.

Андрей Шибаев подчеркнул, что служить Родине является почётной обязанностью каждого гражданина. Он пожелал молодым людям честной борьбы, побед и успехов в учёбе, отметив, что в будущем им предстоит прийти на смену нынешним защитникам Отечества.

Валерий Ситников вспомнил получившуюся непростой для нашего района осеннюю призывную кампанию прошлого года, завершившуюся тем не менее успешно.

В завершение вступительной части директору Школы № 810 Нонне Бариновой была торжественно вручена медаль «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе».

Затем показательную программу представили кадетские классы и воинские формирования 38-го полка спецсвязи ВДВ. После них для допризывников выступили авторы-исполнители Сергей Елабуга и Владимир Май и кадетские классы с вокальными номерами.

Далее началась собственно соревновательная часть. Участники на скорость собирали и разбирали автомат Калашникова, облачались в общевойсковой защитный комплект, занимались челночным бегом, тягали гирю и выносили раненого. Учащиеся более младшего возраста укладывали парашют, стреляли в тире.

В результате победителем соревнований стала команда Школы № 810.