В Вешняках провели День допризывника 

На стадионе Школы № 810 состоялся районный День призывника. Его организаторами стали аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки и Перовский клуб ветеранов войны в Афганистане «Долг».
На торжественной церемонии открытия праздника собравшихся поприветствовали депутат Мосгордумы Андрей Шибаев, руководитель аппарата Совета депутатов Валерий Ситников, председатель Союза ветеранов Афганистана ВАО Андрей Савидов, председатель Совета ветеранов района Вешняки Андрей Бобринский и директор Школы № 810 Вешняки Нонна Баринова.
Андрей Шибаев подчеркнул, что служить Родине является почётной обязанностью каждого гражданина. Он пожелал молодым людям честной борьбы, побед и успехов в учёбе, отметив, что в будущем им предстоит прийти на смену нынешним защитникам Отечества.
Валерий Ситников вспомнил получившуюся непростой для нашего района осеннюю призывную кампанию прошлого года, завершившуюся тем не менее успешно.
В завершение вступительной части директору Школы № 810 Нонне Бариновой была торжественно вручена медаль «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе».
Затем показательную программу представили кадетские классы и воинские формирования 38-го полка спецсвязи ВДВ. После них для допризывников выступили авторы-исполнители Сергей Елабуга и Владимир Май и кадетские классы с вокальными номерами.
Далее началась собственно соревновательная часть. Участники на скорость собирали и разбирали автомат Калашникова, облачались в общевойсковой защитный комплект, занимались челночным бегом, тягали гирю и выносили раненого. Учащиеся более младшего возраста укладывали парашют, стреляли в тире.
В результате победителем соревнований стала команда Школы № 810.