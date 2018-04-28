А. Замураев назначен врио руководителя территориального управления Росимущества в Московской области 

Андрей Замураев назначен врио руководителя территориального управления Росимущества в Московской области, сообщается на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
«С 23 апреля 2018 г. врио руководителя территориального управления Росимущества в Московской области назначен Андрей Леонидович Замураев. А. Замураев родился 5 мая 1970 г. в пос. Шолоховский Ростовской области. Окончил Государственную академию сферы быта и услуг по специальности «финансы и кредит», Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «психология управления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее А. Замураев занимал должности полномочного представителя главы Республики Тыва, советника главы Республики Тыва в Москве, заместителя начальника управления Росимущества.