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Жителей СВАО предупреждает полиция — начался сезон велосипедных краж
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Жителей СВАО предупреждает полиция — начался сезон велосипедных краж 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Чтобы не лишиться имущества, выбирайте крепкий трос, держите велосипед под присмотром и не пренебрегайте велосипедной сигнализацией.
С приходом теплого времени года традиционно возрастает количество краж велосипедов. В этой связи полицейские напоминают жителям о необходимости тщательно следить за своим двухколесным имуществом, сообщили корреспонденту «Нашей Лосинки» в УВД по СВАО.
— Велосипед — довольно ценное и при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки случаи, когда велосипед может быть оставлен без присмотра или пристегнут замком, который может быть легко вскрыт.
Этой небрежностью и халатностью все чаще пользуются злоумышленники, — отмечается в сообщении.
Есть несколько советов, которые сведут к минимуму шанс лишиться двухколесного друга. Оставляя велосипед даже на пару минут без присмотра, его нужно пристегивать, причем дешевые и тонкие тросы легко перекусываются при помощи обычного инструмента — поэтому на тросе лучше не экономить.
— Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная сигнализация. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть. Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т. п.), а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше. Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, — советуют правоохранители.
Кроме того, покупая велосипед, обязательно сохраните его паспорт и запишите номер рамы. Тогда в случае угона будет легче найти имущество и доказать, кто его настоящий владелец. (иб)
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