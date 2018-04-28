Бугры в ямальской тундре решили «вскрывать»

Наука и ТЭК объединят усилия для изучения воронок газового выброса. Ученые в ближайшее время начнут бурить бугры пучения, чтобы понять, как они возникают, и организовать систему раннего оповещения.

Об этом говорили представители профильных ведомств на пресс-конференции в Салехарде , посвященной результатам деятельности в Год экологии и дальнейшим планам. Помимо воронок речь шла о чистой воде, мусорных свалках и промышленных отходах, ликвидации накопленного вреда, состоянии пастбищ и восстановлении рыбных запасов.

По данным экологического мониторинга, экообстановка в автономном округе стабильная. Объем отходов на прежнем уровне — примерно 900 тысяч тонн в год. Но отношение хозяйствующих субъектов изменилось: за последние пять лет захоронений стало меньше почти в два раза, на 90 процентов увеличилось количество отходов, передаваемых на переработку.

Выбросы в атмосферный воздух остаются в пределах 800 тонн в год. Многие предприятия внедрили автоматические системы контроля над «выхлопами» и используют технологии, чтобы сокращать их негативное воздействие.

Выявление и ликвидация накопленного вреда окружающей среде тоже в ведении департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО . В этом году специалисты обследуют около двадцати объектов, оставшихся еще с советского периода на полуострове Ямал. Данные направят в Минприроды России для постановки этих объектов в специальный реестр и дальнейшей ликвидации. В списке — старые геологические базы, заброшенные суда и даже затонувший поселок Полярный.

В коммунальной сфере реформируют систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Региональный оператор выбран, с 1 января 2019 года ожидают вступления в силу федерального закона об отходах производства и потребления. С этого момента «мусорная» услуга перейдет из жилищной в коммунальную, сообщил директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев

В нескольких муниципалитетах станет чище вода. Например, на водозаборе ноябрьского микрорайона Вынгапуровский построят очистные сооружения — средства предусмотрены в рамках адресной инвестиционной программы. В бюджете автономного округа предусмотрены деньги на установку 15 блочных водоочистных сооружений в поселениях Красноселькупского, Пуровского, Тазовского, Надымского, Приуральского и Шурышкарского районов. Благодаря этому уровень обеспеченности населения ЯНАО качественной водой приблизится к 90 процентам. В последующие два года вплотную займутся канализационными сооружениями.

В департаменте по науке и инновациям продолжат вести геоботаническую оценку оленьих пастбищ. В этом году исследования запланированы в Приуральском районе. Говоря о проблеме перевыпаса, глава ведомства Алексей Титовский отметил, что мнения оленеводов и науки сошлись: сокращать поголовье никто не собирается. Ученые видят одним из выходов ротацию пастбищ и корректировку маршрутов каслания. Из Ямальского района предлагается оттянуть часть стад на север Надымского района. Также ученые изучают перемещения диких северных оленей, чтобы исключить их пересечение с домашними. Напомним, в этом году «дикари» массово угоняли домашних животных. Эта проблема в Ямальском районе существует давно, но до сих пор не решена.