В Новгородской области обнаружили останки 100 советских воинов

"В ходе экспедиции обнаружены ранее неизвестные захоронения. Они обследованы и приняты к учету. По состоянию на 28 апреля, за время работы экспедиции поисковыми отрядами подняты останки 101 воина. Найдено два медальона, две именные вещи и одна награда. Эти предметы помогут установить имена павших защитников Отечества", — сообщает пресс-служба.

Всего в поисках задействовали около 270 добровольцев. Работы проводятся при участии Минобороны России — отряды волонтеров усилены военнослужащими 90-го Отдельного специального поискового батальона. Также военные передали материально-технические средства, необходимые для организации и проведения экспедиции.