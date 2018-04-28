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В Новгородской области обнаружили останки 100 советских воинов
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В Новгородской области обнаружили останки 100 советских воинов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Волонтеры Международной поисковой экспедиции обнаружили ранее неизвестные захоронения на территории Демянского и Маревского районов Новгородской области. На данный момент нашли останки сотни советских солдат, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО) в субботу.
"В ходе экспедиции обнаружены ранее неизвестные захоронения. Они обследованы и приняты к учету. По состоянию на 28 апреля, за время работы экспедиции поисковыми отрядами подняты останки 101 воина. Найдено два медальона, две именные вещи и одна награда. Эти предметы помогут установить имена павших защитников Отечества", — сообщает пресс-служба.
Всего в поисках задействовали около 270 добровольцев. Работы проводятся при участии Минобороны России — отряды волонтеров усилены военнослужащими 90-го Отдельного специального поискового батальона. Также военные передали материально-технические средства, необходимые для организации и проведения экспедиции.
Организатором экспедиции выступает отделение Российского военно-исторического общества в Новгородской области. По окончании экспедиции 6 мая будет проведена торжественная церемония захоронения найденных останков защитников Отечества в поселке Лычково Демянского района Новгородской области. Участникам экспедиции будут вручены памятные знаки РВИО «30 лет организованного поискового движения в России».
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