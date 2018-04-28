Ещё
Образцы с найденных в Воронежской области останков сравнят с ДНК пропавшего подростка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Образцы с найденных в Воронежской области останков сравнят с ДНК пропавшего подростка 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Есть вероятность, что в поле погиб 17-летний воспитанник интерната. В поле под Бобровом обнаружили останки человека. Есть основания полагать, что они принадлежат подростку, пропавшему без вести в марте 2018 года. В то же время в СУ СКР по региону корреспонденту «Вести-Воронеж» пояснили, что личность погибшего установят с помощью генетической экспертизы. Поэтому говорить о том, что это останки юноши, ещё рано. — Назначена судмедэкспертиза для установления времени и причины смерти человека. С помощью ДНК-экспертизы будет установлена личность погибшего, — рассказали в ведомстве. Подросток исчез 13 марта из бобровской школы-интерната на улице Кирова. Он ушёл в неизвестном направлении без верхней одежды. Юношу разыскивали волонтёры и силовики. Несколько раз поисковые отряды публиковали ориентировки, в розыск парня объявили правоохранители. По факту его исчезновения следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По некоторым данным, тот человек, чьи останки обнаружили в поле Бобровского района, тоже был без зимней куртки. Можно предполагать, он замёрз в снегу во время сильного мороза.
Вести Воронеж: последние новости
Воинские захоронения Воронежской области могут привести в порядок к 2020 году Под Воронежем сотрудники медучреждения страдают из-за серьёзных коммунальных проблем Воронежские бабушки пели песни о войне прямо на улицах города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян274
Лавров сделал заявление года137
Анонсировано повышение пенсионного возраста623
Известный режиссер разбился в ДТП19
Российских моряков запугали украинскими пиратами97
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение