Образцы с найденных в Воронежской области останков сравнят с ДНК пропавшего подростка 

Есть вероятность, что в поле погиб 17-летний воспитанник интерната. В поле под Бобровом обнаружили останки человека. Есть основания полагать, что они принадлежат подростку, пропавшему без вести в марте 2018 года. В то же время в СУ СКР по региону корреспонденту «Вести-Воронеж» пояснили, что личность погибшего установят с помощью генетической экспертизы. Поэтому говорить о том, что это останки юноши, ещё рано. — Назначена судмедэкспертиза для установления времени и причины смерти человека. С помощью ДНК-экспертизы будет установлена личность погибшего, — рассказали в ведомстве. Подросток исчез 13 марта из бобровской школы-интерната на улице Кирова. Он ушёл в неизвестном направлении без верхней одежды. Юношу разыскивали волонтёры и силовики. Несколько раз поисковые отряды публиковали ориентировки, в розыск парня объявили правоохранители. По факту его исчезновения следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По некоторым данным, тот человек, чьи останки обнаружили в поле Бобровского района, тоже был без зимней куртки. Можно предполагать, он замёрз в снегу во время сильного мороза.