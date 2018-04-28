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«Стошка», «управа» и «кошелек»: в самарскую «прибывалку» добавили местные названия районов
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«Стошка», «управа» и «кошелек»: в самарскую «прибывалку» добавили местные названия районов 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В мае выйдет обновленная версия приложения «Прибывалка-63». Теперь жители Самары смогут найти дорогу в любую часть города по ее неофициальному названию. Об этом сообщили в городской администрации.
— В приложение добавили поиск по адресу, топониму или названию достопримечательности. Например, программа «поймет», где находится «стошка», «кошелек» или «управа», а также другие районы, названия которых коверкают горожане в обычной речи, — рассказали в мэрии.
Среди нововведений — расписание пригородных электричек и 30 маршруток. В ближайшем будущем горожане смогут узнать в приложении график работы метро, речных переправ и автобусов-шаттлов, которые будут работать во время ЧМ-2018. На карту также нанесли пути до ближайших остановок, достопримечательностей и экскурсий.
Кроме того, всю информацию в приложении продублировали на английском языке. Названия остановок и направления маршрутов перевели таким образом, чтобы иностранцы их воспринимали на слух.
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