Assisi Pax и «Золотая пальма». Как Путин и Папа Римский встали вместе против Запада

Христиане в Сирии действительно симпатизируют русским — они видят в них едва ли не единственного защитника христианства в мусульманском регионе

Сирия превращается в «Святую Землю» — во всяком случае, так должна думать публика, недоумевающая по поводу политики России на Ближнем Востоке. Это не «авантюра» и даже не «геополитика» — это крестовый поход во имя защиты страдающих христиан.

Иначе объяснить происходящее становится несколько затруднительно. Судите сами. Несколько дней назад патриархи христианских церквей ближневосточного региона по инициативе Моспатриархии выступили с обращением к ООН и всем людям доброй воли, в котором попросили «не допустить третьей мировой войны», которая может вырасти из эскалации в Сирии. А вчера стало известно — благодаря расследованию коллег из польской «Газеты выборчей» — что католическая организация Assisi Pax собирается наградить Путина «Золотой пальмой» — премией за миротворчество. Как раз за Сирию — чтобы вы не сомневались.

«Поляки в бешенстве» — комментируют публикацию «Выборчей» коллеги из прикремлевских СМИ. «В бешенстве» — конечно, слишком сильно сказано, скорее, в недоумении. И, надо сказать, не только поляки.

Церкви с удивительным рвением взялись отмывать имидж кремлевского лидера. И если восточных патриархов понять можно, то с Папой Римским все несколько сложнее. Христиане в Сирии действительно симпатизируют русским — они видят в них едва ли не единственного защитника христианства в мусульманском регионе. Надо сказать, у них есть основания так думать — и если слово «защитник» применительно к российским военным выглядит сомнительно, то «единственный» совершенно уместно.

Не будучи специалистом по геополитике, я не возьмусь ответить на вопрос «почему так случилось». Почему в конфликте между Асадом и мусульманской оппозицией Запад так активно поддерживает оппозицию и так откровенно закрывает глаза на страдания братьев во Христе. Ни от кого не секрет, что именно христиане региона оказались между молотом и наковальней — ни ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред.), ни оппозиция, которая воюет с ИГИЛ, не щадят иноверцев. Но, зная в подробностях о страданиях мирного населения в оппозиционных Алеппо, Гуте, Думе , мы почти ничего не знаем о том, как складываются судьбы мирных жителей в христианских анклавах, оказавшихся на территориях, подконтрольных оппозиции. Из тех обрывков информации, которая все-таки долетает до наших палестин, складывается довольно мрачная картина. На фоне которой любовь к россиянам и вера в спасительную миссию российских войск выглядит вполне естественно.

Обращение патриархов выглядит, как это часто бывает в подобных документах, беспристрастно — они обращаются «ко всем сторонам конфликта». Но кое-что выдает адрес редакции, в которой документ был составлен. «Наш мир подошел к опасной черте — к реальному провалу в международных отношениях и сотрудничестве… Мы обращаемся к странам-членам Организации Объединенных Наций и особенно к странам-членам Совета Безопасности с призывом вспомнить о своем долге… во имя Божие умоляем их преодолеть разногласия и сообща трудиться ради мира во всем мире… призываем… не допустить дальнейшей эскалации напряженности, избежать конфронтации и встать на путь диалога». Учитывая контекст — обращение было принято на фоне Совбеза ООН, громившего и клеймившего Россию после химатаки в Думе, и угрозы непосредственного вмешательства со стороны западных стран, — в авторстве можно не сомневаться. Собственно, никто ничего и не скрывает. Напротив, на официальном сайте ОВЦС РПЦ отмечено, что это обращение было предметом телефонного разговора между патриархом Кириллом и папой Франциском , а восточные патриархи только «присоединились».

Моспатриархия с самого начала конфликта заявила о своей поддержке христиан региона и демонстративно взяла под крыло патриарха Антиохийского.

Карта «крестового похода» обязательно должна была сыграть — и вот, она на столе. Если для нынешнего либерального Запада, переосмыслившего все на свете, крестовые походы — мягко говоря, сомнительная страница истории, то у России таких травм (и, соответственно, тормозов) нет. Она может эксплуатировать символизм «похода в Святую Землю», не боясь исторических коннотаций. А учиться на чужих ошибках — не их метод.

Именно сейчас Кремлю совершенно необходима поддержка — и в Сирии, и дома. После наглой химатаки в Думе. После дружного «фе» со стороны Совбеза ООН, уже обсуждающего пути преодоления российского вето на резолюции по Сирии. После очередной порции санкций. После очередной порции 200-х, прибывших из тех мест, где «их нет». После того, как Трамп пошел договариваться с Ким Чен Ыном — явно отдав ему предпочтение перед хозяином Кремля. После всех этих гнилых помидоров, кинутых в кремлевскую элиту и покрывших дорогие костюмы пятнами, подозрительно похожими на кровь, нужна поддержка. Нужно оправдание. По возможности — небесный мандат.

Эту функцию — выбивание небесного мандата на нужды правительства — привычно взяла на себя церковь. Которая, во-первых, всегда может рассчитывать на то, что грешник покается, во-вторых, на то, что грешник не останется в долгу. Что же касается восточных патриархов — у них просто нет выбора. Других покровителей (или хотя бы ситуативных союзников) для них нет. Если Запад предпочитает заигрывать с мусульманами, то христианам остается рассчитывать только на Путина. «Духовная гегемония» Кремля и его департамента — Моспатриархии — среди христиан региона, фактически, обеспечена.

Именно в этом контексте можно рассматривать и анонс «Золотой пальмы» для кремлевского «миротворца». Это, во-первых и в-главных, сигнал Западу: Ватикану , несмотря на все исторические связи и корни, проще солидаризироваться с Россией, чем с собственной европейской «колыбелью». Во-вторых, это что-то вроде аванса Путину — с надеждой на то, что он приложит усилия для умиротворения своего коллеги Асада. Никто ведь, кроме Путина, этого сделать не может. Не факт, что может и Путин — но он в этом ни за что не признается.

Конечно, довольно странно видеть, как Кремль и папа Франциск встают плечом к плечу против Запада. У аргентинского папы-левака свой опыт и свои травмы. Он человек из «третьего мира» — и он знает и любит этот мир, и не стоит упрекать его за толику отвращения к США , пропахшим духом капитализма. Он слишком близко знаком с фашизмом — и потому не стоит упрекать его за откровенное отвращение к правым идеологиям. Как и за несколько наивную веру в то, что он скорее кашу сварит с наследниками коммунистов , чем с западными либералами. Ему — совершенно искренне — труднее достичь понимания с католиками-поляками с их крайним консерватизмом и национализмом, или даже с украинскими греко-католиками (по тем же причинам, что и с поляками), чем с коммунистическим правительством Китая или посткоммунистическим Кремлем.

Возможно, он не совсем понимает, что Кремль, хоть и позиционирует себя «наследником СССР», от идей социальной справедливости куда дальше, чем иные страны Европы. Что кремлевские хозяева — не наследники левых идей, а наследники КГБ. Организации, у которой не было ни идей, ни идеологий, ни принципов — только методы, общие для всех карательных органов, независимо от политической ориентации заказчиков.

И, наконец, ему, как и восточным патриархам, больше не с кем солидаризироваться — Запад слишком откровенно не интересуется проблемами христиан на Ближнем Востоке. Поэтому не стоит удивляться этому странному союзу. Мутные сделки, договоренности со многими неизвестными, шикарные подарки в виде премий за несуществующие заслуги и прочие заигрывания с дьяволом будут продолжаться. Возможно, папа Франциск убедил себя в том, что его социальная миссия — противостоять демонам Запада, и потому его не слишком пугают сделки с демонами востока.