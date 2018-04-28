В Оренбурге наконец провели общегородской субботник

Несмотря на то, что субботник в областном центре несколько раз переносили из-за плохой погоды, сегодня оренбуржцы вышли на улицы, чтобы привезти в порядок город, в котором они живут.

В окружных администрациях отмечают, что работа по вывозу мусора проводятся в городе не только в дни субботников, в частности Северный округ уже вывез на свалку около 4 тыс. кубометров мусора и сухой листвы.

В парках и скверах после уборки начнется высадка цветов, покраска малых архитектурных форм и подготовка к запуску городских фонтанов.

В уборке города помогают предприятия, организации, школы и вузы. Привлекается дополнительная техника.