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В Оренбурге наконец провели общегородской субботник
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В Оренбурге наконец провели общегородской субботник 

ProOren 2 часа назад
Несмотря на то, что субботник в областном центре несколько раз переносили из-за плохой погоды, сегодня оренбуржцы вышли на улицы, чтобы привезти в порядок город, в котором они живут.
В окружных администрациях отмечают, что работа по вывозу мусора проводятся в городе не только в дни субботников, в частности Северный округ уже вывез на свалку около 4 тыс. кубометров мусора и сухой листвы.
В парках и скверах после уборки начнется высадка цветов, покраска малых архитектурных форм и подготовка к запуску городских фонтанов.
В уборке города помогают предприятия, организации, школы и вузы. Привлекается дополнительная техника.
«Весь коллектив администрации города и Оренбургского городского Совета вышел на территорию, чтобы сделать город чище. 30 апреля Оренбургу исполняется 275 лет. Это историческая дата дня рождения нашего любимого города, и свой труд мы посвящаем этой знаменательной дате», — подытожил Глава Оренбурга Евгений Арапов.
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