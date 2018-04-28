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Испанцы отыскали девять тонн кокаина среди бананов
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Испанцы отыскали девять тонн кокаина среди бананов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Полиция Испании изъяла почти девять тонн кокаина стоимостью более чем в девять миллиардов евро. Как пишет Yaci News в субботу, 28 апреля, это крупнейшая конфискованная партия наркотика, завезенная на континент в грузовом контейнере.
В полиции сообщили, что кокаин был спрятан в грузе с бананами и прибыл в порт Альхесирас из Колумбии. По словам министра внутренних дел страны Хуана Игнасио Соидо, были арестованы шесть подозреваемых: четыре из них в Испании, еще два во французском Лионе. «Такие операции показывают, как хорошо работают правоохранительные органы, и что борьба с наркопреступностью у нас в приоритете», — сказал он.
В январе полицейские Испании и Португалии конфисковали 745 килограммов кокаина, которые были спрятаны в ананасах, и обнаружили лабораторию, где в наркотик добавляли различные примеси. Эта операция была частью расследования, проводимого странами совместно с апреля 2017 года.
В декабре 2017-го сообщалось о поимке членов наркокартеля в испанском городе Малага. Тогда полиция арестовала 11 человек и изъяла 960 килограммов кокаина. Для маскировки товара контрабандисты также использовали ананасы.
Пиренейский полуостров — одно из главных мест, через которое наркотики ввозятся в Европу. Их отправляют либо напрямую из стран Южной Америки, либо через Северную и Западную Африку.
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