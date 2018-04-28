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США выдвигают непомерные требования по ядерной сделке, заявили в Иране
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США выдвигают непомерные требования по ядерной сделке, заявили в Иране 

РИА Новости 54 минуты назад
ГЛАВА МИД ИРАНА: США ВЫДВИГАЮТ НЕПОМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКЕ, ОНИ НЕПРИЕМЛЕМЫ ДЛЯ ТЕГЕРАНА
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Срок оформления виз в Финляндию значительно увеличился Иран и ЕАЭС подпишут договор о сотрудничестве в ближайшие недели США и Турция применят соглашение по Манбиджу и в других районах Сирии
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