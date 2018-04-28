Мотоциклы, на которых воевала Красная Армия в Великую Отечественную

В РККА за время Великой Отечественной войны был сформирован 41 мотоциклетный полк, 6 таким подразделениям присвоили звание гвардейских. Однако импортной мотоциклетной техники на фронты ВОВ поставили все же гораздо больше, чем своей: в условиях эвакуации советских заводов в глубокий тыл ее производство оказалось весьма трудоемким.

Как у немцев украли БМВ Решение о серийном выпуске армейских мотоциклов для Красной армии было принято еще в 1940 году. Для этого просто скопировали и адаптировали для местного производства самый ходовой мотоцикл Вермахта BMW R-71, подходивший по своим техническим характеристикам для условий Советского Союза. Несколько немецких «железных коней» доставили в СССР через Швецию , разобрали по винтику и в Центральном конструкторском бюро по мотоциклостроению (ЦКБМ) создали чертежи отечественного мотоцикла М-72. Буква означала местоположение производства техники ( Москва ), цифра служила номером поколения, следующего за гитлеровским R-71. Советские специалисты исследовали химический состав деталей BMW R-71 для эквивалентной замены импортных комплектующих на отечественные. В производстве М-72 были задействованы десятки промышленных предприятий СССР — ЗИС выпускал двигатели, ГАЗ — карданные валы и колеса и т. д. Согласно Постановлению Совнаркома и ЦК ВКП (б) № 456-189 сс от 4 марта 1941 года на 6 мотозаводах СССР (Московском, Ленинградском, Таганрогском, Харьковском, Ижевском и Серпуховском) в 1941 году планировали выпустить 50 тысяч армейских мотоциклов М-72, АМ-600, ИЖ-9, ИЖ-12 и Л-8 (из них 32 тысячи — М-72).

Почему не выполнили план

Однако только к июлю 1941 года Московский и Харьковский мотозаводы выпустили лишь 571 мотоцикл М-72, а стремительное наступление германских войск ускорило эвакуацию производственных площадей всех профильных предприятий по выпуску данной техники в тыл — в Тюмень Ижевск , Горький и Ирбит . Большинство рабочих мотоциклетных заводов ушли на фронт, а занявшим их места женщинам и подросткам не хватало квалификации. На новых местах дислокации предприятий часто не доставало самого необходимого — электроэнергии, цехов, станков… В нормальное русло мотопромышленность в данных условиях вошла только к 1944 году. По оценкам историков, за все время войны в СССР было отправлено в действующую армию около 17 тысяч единиц самой боеспособной мототехники — М-72.

Двухколесный заем за рубежом

Понимая, что отечественная промышленность не справляется с запросами действующей армии в мотоциклах, советское правительство уже в начале 1942 года принимает Постановление ГКО № 1106 сс о закупке в США Великобритании импортной мототехники с колясками. Предполагалось приобрести 20 тысяч единиц (до конца Великой Отечественной СССР было закуплено почти 30 тысяч западных мотоциклов). В основном, нам поставляли широко известный «Харлей Дэвидсон» (2/3 от общего количества за всю войну), а также американскую «Индиану», английские «Велосетт» и «Матчлесс». Все они были без колясок, хотя и с боле надежными узлами и механизмами, чем у М-72. Но все равно импортные образцы советские мотоциклисты недолюбливали — в полевых условиях, в отличие от М-72, их ремонтировать было трудно. Мотоциклы поставлялись по частям и собирались на отечественных мотозаводах. К ним приваривались коляски и добавлялись конструкционные устройства под различное оружие.

На что были способны мотоциклисты РККА

Мотоподразделеия в РККА в Великую Отечественную войну занимались не только и не столько разведкой или какими-либо другими оперативными задачами, напрямую не связанными с боестолкновениями. Мотоциклы официально относились к бронетехнике — трехколесные машины оборудовались под станковый пулемет, на руле мог крепиться ППШ, а на коляске — противотанковое ружье и даже мощный огнемет. Отдельные мотополки в боевых условиях подчас решали важнейшие боевые задачи. К примеру, 8 отдельный мотоциклетный полк на Юго-Западном фронте в битве за Сталинград в ноябре 1942 года, оторвавшись от основных наступающих сил, проник в глубокий тыл к немцам и больше недели громил гитлеровцев, уничтожив свыше 700 и взяв в плен более тысячи солдат и офицеров противника. Вместе с этим советские мотоциклисты сравняли с землей порядка десятка вражеских хранилищ продовольствия и боеприпасов, в общей сложности ими было уничтожено более 200 автомашин, танки, самолеты, самоходные и противотанковые орудия (свыше десятка единиц каждого вида техники). Вдобавок, мотоциклетный полк повредил железнодорожные пути и линию связи на ж/д перегоне, из концлагеря советскими мотоциклистами были освобождены свыше 800 наших военнопленных, из которых сформировали несколько партизанских отрядов. И все это при минимальных потерях — у наших мотоциклистов выбыли из строя 26 человек и 3 «железных коня». Командира 8 омп подполковника Петра Белика за данный рейд наградили Золотой Звездой, а полк получил звание гвардейского.