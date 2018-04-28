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В Астрахани в рамках празднования 100-летия астраханской милиции и 300-летия российской полиции прошел ряд мероприятий для детей
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В Астрахани в рамках празднования 100-летия астраханской милиции и 300-летия российской полиции прошел ряд мероприятий для детей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В рамках празднования 100-летия астраханской милиции и 300-летнего юбилея российской полиции 120 учащихся начальных классов посетили кинологический городок, выставку вооружения, примерили на себе каски и бронежилеты, посмотрели показательные выступления с участием четвероногих помощников полиции, попробовали свои силы в роли регулировщика на перекрёстке на импровизированной площадке ГИБДД, а также оценили оснащение экспертно-криминалистической лаборатории. Мальчишки и девчонки также были в восторге от выступлений бойцов спецназа «Гром» — настоящих мастеров рукопашного боя.
Сотрудники Госавтоинспекции на специально оборудованной площадке с пешеходным переходом и дорожными знаками напомнили юным астраханцам о Правилах дорожного движения, а также провели тренинги и мастер-классы по безопасному поведению на дороге.
Экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности и рассказал об истории возникновения службы и работе современных кинологов. После этого ребят пригласили на выставку под открытым небом. На ней были представлены автомобили, обмундирование кинологов и собак, а также учебные реквизиты — образцы запахов наркотических средств и взрывчатых веществ, с использованием которых проходят тренировки. Современные образцы вооружения и средства защиты представили сотрудники полка ППС. Возможности мобильного комплекса на базе машины высокой проходимости, которая в любых условиях быстро трансформируется в настоящую лабораторию, продемонстрировали сотрудники Экспертно-криминалистического центра
Посетив выставку, школьники направились к вольерам. Инструкторы рассказали о своих питомцах, их привычках, чертах характера и конечно служебных успехах. Убедиться, как овчарки и лабрадоры справляются со сложными задачами во время обысков и досмотров, школьники смогли на площадке. Среди десятка сумок и пар обуви они нашли именно те, в которых были спрятаны оружие и наркотики.
В завершение ребята посмотрели показательные выступления подразделения специального назначения «Гром». Школьники были в восторге от боевых приёмов борьбы и восточных единоборств, от просмотра инсценированных эпизодов задержания вооруженных преступников.
Экскурсия закончилась в палаточном лагере с настоящей военно-полевой кухней. Юные астраханцы по достоинству оценили солдатскую кашу, приготовленную росгвардейцами, и выпили чай со сладкими угощениями.
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