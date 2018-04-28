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ФОТОрепортаж: Закрытие ММКФ — 2018
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ФОТОрепортаж: Закрытие ММКФ — 2018 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Фотокорреспондент Sobesednik.ru побывал на церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля.
ИД «Собеседник»: последние новости
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