Эрдоган снова ударил Путина в спину

«Тем самым Турция и США предпримут совместные шаги по устранению разногласий в двусторонних отношениях» — отметил Чавушоглу. Министр подчеркнул, что в случае реализации дорожной карты «Силы народной самообороны» сирийских курдов (YPG) должны будут покинуть Манбидж. В противном случае Анкара предпримет против них те же шаги, что и в Африне.

Чавушоглу добавил, что одновременно Турция раздумывает над «выгодным предложением» закупить у США системы ПВО Patriot.

Обе эти новости крайне неприятны Москве . Они означают, что борьба за стратегически важные районы северной Сирии, населенные курдами, вступила в ключевую фазу. После взятия Африна президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении установить полный контроль над приграничными территориями соседнего государства. По его словам, «Турция будет вести борьбу в Сирии, пока не ликвидирует террористический коридор, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абьяд, Рас-эль-Айн и Камышлы».

Здесь надо понимать: Манбидж является крупным оплотом курдского сопротивления. Если в Африне турецкой армии противостояли исключительно курдские «Силы народной самообороны», то в Манбидже ей пришлось бы иметь дело с «Демократическими силами Сирии» (ДСС) — более широкой коалицией, в которую входят не только курды, но и арабы. Кроме того, в Африне у защитников города не было поддержки США, а ДСС американцы поддерживают.

Однако прежде планы Эрдогана шли вразрез со стратегией США, которые считают курдов проводниками своего влияния в Сирии. Разногласия выглядели серьезными. Еще 22 апреля турецкий лидер в интервью телеканалу NTV заявлял, что стратегический партнер его страны — США — представляет угрозу для Турции, поскольку предоставляет военную поддержку курдам. И вот спустя несколько дней ситуация изменилась. Чавушоглу подает сигнал, что компромисс между США и Турцией достигнут. И сделано это, по всей видимости, ценой очередного «удара в спину» Москве.

Не исключено, что теперь Анкара откажется от уже подписанного контракта на $2,5 млрд по зенитным ракетным системам С-400 «Триумф», которые собиралась купить у России . Даже несмотря на то, что Москва пошла на беспрецедентные уступки, и согласилась сдвинуть сроки поставок ЗРС с марта 2020 года на июль 2019-го (решение было принято по итогам переговоров Эрдогана с Владимиром Путиным ).

Однако потеря Россией $2,5 млрд в этой ситуации — не главное. «Модель Манбиджа», о которой говорит Чавушоглу, может существенно изменить расклад сил в регионе.

Как сообщалось в начале апреля, США создали новую военную базу к северо-западу от Манбиджа в провинции Алеппо. Это заставляет предположить, что продвижение Турции по коридору Манбидж-Кобани-Телль-Абьяд -Рас-эль-Айн-Камышлы будет и дальше сопровождаться созданием новых военных баз США, вокруг которых станут группироваться формирования курдов. В том числе те, которые выйдут из занимаемых турками районов.

Военные базы США по периметру Сирии создают стратегическую угрозу Дамаску . Мало того, игра Анкары на стороне Вашингтона может поставить под вопрос само присутствие российской группировки в Сирии. Поскольку стоит Турции перекрыть Черноморские проливы, и перерезать нашей группировке пути снабжения, — и война в Сирии для нас закончится.

Россия поднялась на пик своего постсоветского влияния, но сейчас наступает фаза отката. Кремль слишком поверил Эрдогану, и слишком быстро заключил его в объятия после сбитого турками Су-24М. Между тем, нам стоило заглянуть в историю, даже недавнюю.

Взять те же поставки С-400. Турки не в первый раз сначала заявляют о намерении закупить российские вооружения, а потом объявляют тендер, на котором выигрывают американские и европейские поставщики.

Но опять Москва почему-то решила, что раз Эрдоган называет Путина «мой дорогой друг», намерения у него серьезные. На деле, никаких вооружений Анкаре мы, скорее всего, не продадим.

«СП»: — Что, помимо контракта, Россия теряет при таком сценарии?

— Главное, что мы наблюдаем в треугольнике «США-Турция-Россия» — Анкара делает очередной внешнеполитический зигзаг. Она сыграла на сторону Кремля, получила доступ на сельскохозяйственный рынок РФ. А сейчас, отказываясь от С-400, скорее всего, откажется и от «Турецкого потока».

Это будет мощнейшим ударом как по российской экономике, так и по престижу Москвы. Ведь всем известно, что мы серьезно вложились в строительстве четырех ниток газопровода, но две оказались ненужными — трубы под них попросту ржавеют. И вот сейчас история получит продолжение. Турки, которые не вложили ни лиры собственных средств в этот проект, завтра могут попросту выйти из игры. И $7 млрд, которые вбухала в газопровод Россия, развеются по ветру.

Ну и, конечно, вместо дружественного государства в лице Турции, к чему мы так стремились, получим развитие военной инфраструктуры НАТО на Ближнем Востоке. Плюс — более мощное присутствие там США. А затем Анкара на пару с Вашингтоном начнут делить Сирийскую Арабскую республику.

«СП»: — Как могут выглядеть договоренности Вашингтона и Анкары?

— Я считаю, США потребуют уступок от Эрдогана — и получат их. Ну, например, скажут: мы перестаем курдов вооружать, позволяем вам проводить операцию по типу Африна, но вы отказываетесь от русского газопровода, и начинаете покупать у США сланцевый газ. И все — дружба Анкары с Москвой закончится.

На мой взгляд, наша внешняя политика чересчур эмоциональна. В результате Москва принимает стратегические решения, исходя из сиюминутных интересов. И проигрывает Вашингтону. Мы видим, что уже и Казахстан становится стратегическим партнером США, а не России. И Турция возвращается в американскую орбиту. И Армения , скорее всего, дистанцируется от РФ.

На деле маршрут через Среднюю Азию, который США прокладывают якобы для беспроблемной доставки военных грузов в Афганистан , де-факто станет границей отсечения России от Кавказа и от Центральной Азии.

— Турки умело используют рычаги давления на США, и рычаги вовлечения России, — считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО , доктор политических наук Михаил Александров . — Так, Анкара пошла на ограниченное сотрудничество с Москвой в Сирии — в значительной степени демонстративное. Это сотрудничество, как и закупка С-400, были как раз рычагами давления на Вашингтон. С другой стороны, эти шаги создавали иллюзию, что Анкара является нашим союзником.

В реальности, турки ведут игру «кто больше даст» — США или РФ. Причем, они никогда не займут ни нашу, ни американскую сторону полностью, а будут манипулированием продавливать собственные интересы.

«СП»: — В чем состоит интерес Турции?

— Турки обеспокоены, что в Манбидже и в других приграничных районах, во-первых, США предоставили возможность курдским группировкам эти районы занять. Во-вторых, что американцы продолжают снабжать курдов оружием, и готовят их в военном отношении. Анкара требовала от Вашингтона все это прекратить. Проблема в том, что США прекратить не могут.

Мне, например, не ясно, как на практике будут реализованы договоренности по Манбиджу. Если США прикажут курдам покинуть этот район — курды что, уйдут просто так? Возможно, американцы предоставят им оружие, чтобы они ушли. Но это, опять-таки, будет недружественным шагом в отношении Турции. Кроме того, непонятно, кто будет контролировать эту территорию, если курды уйдут?

По идее, туда должна входить армия Башара Асада . Но США не хотят этого допустить. Значит, американцы будут впускать туда протурецкие формирования. А тут уже возникнет нарушение договоренностей между Россией и Турцией относительно зон разграничения.

Потом, если территории займут протурецкие формирования, курды будут недовольны: они в этом случае теряют позиции. Значит, для нас открывается возможность для игры с курдами. Нашей задачей будет доказать курдам: США ради Турции вас «кинули». И давайте тогда Сирия будет вам помогать против турок. В этом случае под ударом курдов окажутся уже турецко-американские войска.

Но я, честно говоря, не уверен, что между США и Турцией достигнуты реальные договоренности по распределению районов и по силам, которые будут в них входить. Скорее, американцы пытаются турок обмануть — обещают им что-то, включая скидки на Patriot, лишь бы Анкара не сотрудничала с Москвой.