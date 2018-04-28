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Красноярские школьники открывают новые подвиги героев ВОВ
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Красноярские школьники открывают новые подвиги героев ВОВ 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Благодаря исследованиям школьников из Красноярского края становятся известны новые подвиги и факты из биографии героев Великой Отечественной войны.
Очередные открытия 28 апреля сделали участники военно-исторического конкурса творческих и исследовательских работ «Воинская доблесть». Более 70 ребят из 32 муниципальных территорий края отправили свои работы на конкурс. И только 18 из них дошли до финала.
«Этот год особенный для организаторов и для участников. Все номинации конкурса посвящены юбилейным датам России: 75 лет Курской битве, 75 лет Сталинградской битве и 390 лет Красноярску. Возможно, именно поэтому количество участников выросло почти в два раза», — отметил завотделом военно-патриотической работы Красноярского гарнизонного Дома офицеров, полковник Олег Лопатко.
Многие участники посвятили свои работы землякам. Ребята рассказывали о жизни и подвигах героев, об их вкладе в Победу. Исследования школьников в будущем могут использовать учителя, студенты при подготовке докладов. Также подготовленные материалы рекомендовано использовать для школьных и районных музеев. Труд некоторых даже поможет внести в историю новые имена. Например, ученика 6 класса, жительница села Беллык Краснотуранского района Валерия Корепанова посвятила свою работу земляку Бывшему Семену Ивановичу.
«До сих пор неизвестны имена всех героев тех лет. О подвиге многих не догадываются даже их родные. Мне было интересно изучить фронтовой путь моего земляка. И я была очень удивлена выяснив, что он являлся участником Курской битвы. Его родные: внучка и правнук даже не знали об этом! Фамилии героя нет и в списках участников Курской битвы и обороны Москвы. Вместе с моим научным руководителем мы нашли на сайте «Память народа» информацию, когда он умер, наградной лист, а в школе у нас есть дубликат его похоронки. Найденные материалы я передала в архив семьи ветерана. И надеюсь, что теперь его имя тоже будет внесено в списки участников», — делится школьница.
Отметим, что в конкурсе Валерия заняла 3 место.
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