На острове Русский подготовят кадры для цифровой экономики

На острове Русский пройдет первая в России ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и Национальной технологической инициативы (НТИ) — «Остров 10-21». Программа пройдет 10-21 июля 2018 года на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета, а попасть на нее сможет любой желающий гражданин России от 15 лет, прошедший отбор на сайте проекта до 12 мая. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков , передает корреспондент Indicator.Ru.

«Мы рассматриваем данный проект как элемент более глобального проекта «Университет 20.35», который предполагает сборку, поиск и переформатирование лучших технологических и содержательных решений в части образования и очень быстрое донесение этих инструментов до всех желающих», — рассказал Дмитрий Песков. По его словам, основная проблема современных образовательных программ — многоэтапная стандартизация и сертификация, занимающая шесть-восемь лет. За этот период содержание профессии может измениться на 70-80%.

С этим разрывом и будет бороться новый проект, в котором смогут поучаствовать 900 взрослых и 100 школьников от 15 лет, которые будут обучаться по индивидуальным образовательным программам, создавая команды и проекты для цифровой экономики. Три основные группы взрослых участников — молодые ученые и специалисты в области больших данных и информационных технологий, руководители-чиновники, которые хотят освоить технологии работы с данными и технологические предприниматели. Однако даже студенты-первокурсники смогут приехать на «Остров 10-21», если очень хорошо проявят себя во время отбора. Им, как и школьникам, при необходимости компенсируют стоимость участия и дорогу от Москвы или Новосибирска

Потенциальными работодателями участников будут партнеры проекта, учредители АНО «Цифровая экономика». «В первую очередь, это те университеты, которые входят в совет „Университета 20.35“. Санкт-Петербургский политехнический университет, Университет ИТМО, Томский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Сколтех и Школа управления „Сколково“ — это все наши партнеры, на силы команд и на экспертизу которых мы рассчитываем», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Сбербанка, Проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов добавил, что в России существует сильное сетевое университетское сообщество. Однако среди партнеров проекта будут не только университеты. Хотя сейчас еще не все партнеры официально известны, можно точно сказать, что такими партнерами станут специалисты по работе с данными из Яндекса Лаборатории Касперского . «Для программы мы привлекаем всех держателей технологических компетенций, которые в России есть, и максимально расширяем их список», — резюмировал Земцов.

Для отбора необходимо пройти двухэтапное тестирование. Первый этап продлится с 12 апреля по 12 мая, второй — с 12 по 26 мая. Помимо классического тестирования претенденты смогут принять участие в стратегической игре. Попасть в проект, не проходя тестирование, можно также решив одну или несколько «невозможных задач», опубликованных на сайте.

Само мероприятие пройдет с 10 по 21 июля на базе Дальневосточного федерального университета, в его кампусе на острове Русский. Принять участие в нем смогут более 1000 человек. Вступительный взнос для прошедших отбор составит 35000 рублей. Если у участника нет возможности заплатить такой взнос, можно будет подать заявку на грант и, в случае успеха, пройти курс бесплатно.

Организатор интенсива — Университет Национальной технологической инициативы. Партнеры и учредители Университета — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Российская венчурная компания (РВК)

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.