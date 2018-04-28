Пассажиров «Стригино» приглашают в «Нижний НовгоДОР»

В «Стригино» подтвердили, что надпись не является фейком, а также уточнили, что аэропорт не имеет никакого отношения к этой надписи. Заказчиком данной наклейки является оргкомитет «Россия-2018».

В данный момент ведётся монтаж новой наклейки.

Очередная ошибка, связанная с ЧМ-2018, вызвала большой интерес у пользователей социальных сетей.

— Может, они хотели написать Мордор? — прокомментировала фото Мария.