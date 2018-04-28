Пассажиров «Стригино» приглашают в «Нижний НовгоДОР» 

В «Стригино» подтвердили, что надпись не является фейком, а также уточнили, что аэропорт не имеет никакого отношения к этой надписи. Заказчиком данной наклейки является оргкомитет «Россия-2018».
В данный момент ведётся монтаж новой наклейки.
Очередная ошибка, связанная с ЧМ-2018, вызвала большой интерес у пользователей социальных сетей.
— Может, они хотели написать Мордор? — прокомментировала фото Мария.
Ранее в Facebook появилось фото туристического путеводителя из посольства РФ в Португалии, где вместо нижегородского кремля изображён новгородский.