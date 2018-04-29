Губернатор оценил опечатку на баннере Нижнего Новгорода и ошибку в буклете

В буклете на месте изображения Нижегородского кремля разместили фото Новгородского кремля.

"Плохо воспринял ошибку в буклете. Это человеческий фактор, дизайнер допустил ошибку. Сейчас она будет исправлена.

В аэропорту написали — Нижний Новгодор? Относитесь к этому с юмором. Эта ошибка повысила интерес к нашему городу. Данная ошибка тоже будет исправлена на совесть", — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что гостей Нижнего Новгорода в аэропорту встречал баннер «Добро пожаловать в Нижний Новгодор».