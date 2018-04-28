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Г. Никитин: ошибка на баннере в аэропорту повысила интерес к Нижнему Новгороду
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Г. Никитин: ошибка на баннере в аэропорту повысила интерес к Нижнему Новгороду 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: Говорит Москва
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ошибку в официальном буклете ЧМ-2018, а также опечатку на баннере в аэропорту Нижнего Новгорода.
Напомним, создатели буклета вместо изображения Нижегородского кремля, где пройдут матчи мундиаля, разместили фото Новгородского кремля.
«Плохо воспринял ошибку в буклете. Это человеческий фактор, дизайнер допустил ошибку. Сейчас она будет исправлена.
В аэропорту написали — Нижний Новгодор? Относитесь к этому с юмором. Эта ошибка повысила интерес к нашему городу. Данная ошибка тоже будет исправлена на совесть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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