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Суд отклонил апелляцию журналиста Лурье по делу о счетах топ-менеджеров ЦБ
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Суд отклонил апелляцию журналиста Лурье по делу о счетах топ-менеджеров ЦБ 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу журналиста Олега Лурье на решение Кузьминского районного суда города Москвы, удовлетворившего иск о деловой репутации по делу о доходах топ-менеджеров Банка России.
В определении суда указано, что апелляционная жалоба не содержит правовых оснований, а решение суда является обоснованным.
В августе 2016 года Банк России подал иск о защите деловой репутации против журналиста Лурье, в июне 2017 года суд встал на сторону истцов, признав сведения, опубликованные Лурье, недостоверными и прочащими репутацию Центрального банка.
Причиной заявления стала публикация о наличии у двух топ-менеджеров банка — руководителя Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольги Поляковой и ее заместителя Анастасии Свердель — незадекларированных крупных сумм на зарубежных счетах. Лурье 15 июня 2016 года опубликовал в своем блоге скан-копии документов на имена и фамилии, совпадающие с данными двух указанных сотрудниц Банка России. В течение недели публикация была перепечатана в интернете и некоторых СМИ.
Впоследствии Банк России опроверг информацию, опубликованную Лурье. «Результаты проверки, включая уже полученные от зарубежных банков документы, позволяют утверждать, что опубликованные копии документов являются фальшивыми», — заявлял регулятор.
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