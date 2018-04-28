Суд отклонил апелляцию журналиста Лурье по делу о счетах топ-менеджеров ЦБ

В определении суда указано, что апелляционная жалоба не содержит правовых оснований, а решение суда является обоснованным.

В августе 2016 года Банк России подал иск о защите деловой репутации против журналиста Лурье, в июне 2017 года суд встал на сторону истцов, признав сведения, опубликованные Лурье, недостоверными и прочащими репутацию Центрального банка.

Причиной заявления стала публикация о наличии у двух топ-менеджеров банка — руководителя Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольги Поляковой и ее заместителя Анастасии Свердель — незадекларированных крупных сумм на зарубежных счетах. Лурье 15 июня 2016 года опубликовал в своем блоге скан-копии документов на имена и фамилии, совпадающие с данными двух указанных сотрудниц Банка России. В течение недели публикация была перепечатана в интернете и некоторых СМИ.

Впоследствии Банк России опроверг информацию, опубликованную Лурье. «Результаты проверки, включая уже полученные от зарубежных банков документы, позволяют утверждать, что опубликованные копии документов являются фальшивыми», — заявлял регулятор.