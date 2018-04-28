«Рисковый и дерзкий!»: Мазур рассказала о романе с пасынком Джигарханяна

Скандальный развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской вынес на поверхность ранее неизвестные публике имена Артура Сагомоняна и Элины Мазур . Кроме этого расторжение брака зацепило и пасынка прославленного артиста.

52-летний Степан получил диплом журналиста, а в 1989 году эмигрировал в США . Там он решил пойти по стопам своего знаменитого родственника и стал актером. Он также снимается в качестве модели. Однако, как выяснилось, до своего отъезда в Америку у него был роман с… Элиной Мазур. Степан был настолько увлечен ею, что даже предлагал ей выйти за него замуж.

Когда Степан решил эмигрировать в США, то предлагал Элине поехать с ним, но она отказалась. В России у нее были родители, карьера и она не хотела ничего менять. За годы расставания Степан освоил карты и стал профессиональным игроком в покер.

Что касается Мазур, то она вела адвокатскую практику, защищая интересы криминальных структур. Благодаря этому она снискала себе титул «принцесса воров». Элина и Степан не общались почти 30 лет и, возможно, никогда больше бы не встретились, если бы не развод его отчима.

Когда заварилась каша вокруг расторжения брака Армена Борисовича, то на одно из многочисленных ток-шоу прилетел Степан. Там он и встретился со своей бывшей пассией.

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Мазур рассказала, что сейчас у Джигарханяна-младшего есть девушка по имени Кристин. Но при встрече оба не смогли сдержать слез. Элина призналась, что, когда у нее был роман со Степаном, ей было 18 и она понятия не имела, что тот является сыном легендарного артиста. «Он был просто классный, красивый парень! Рисковый и дерзкий!» — призналась Мазур корреспонденту сайта Dni.Ru.