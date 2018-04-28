МУП в Карелии не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты

Работникам предприятия не выдавали головные уборы, а куртки и брюки не соответствовали климатическому поясу.

Прокуратура Лоухского района выявила в МУП «Чупинский комбинат благоустройства» нарушения законодательства об охране труда. Основанием для проверки стало коллективное обращение работников предприятия о нарушении требований по обеспечению спецодеждой.

По данным ведомства, дворникам организации были выданы зимние куртки, предназначенные к использованию на территории, отнесенной к III климатическому поясу. Костюмы (куртка и брюки) на утепленной прокладке, сертифицированные для использования в IV климатическом поясе, к которому отнесена территории Лоухского района, не выдавались. Кроме того, ни одному из работников МУП не были выданы головные уборы.

В отношении инженера предприятия, на которого возложены соответствующие обязанности, было возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Государственной инспекции труда должностное лицо привлечено к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.

Также прокурор района внес директору МУП представление об устранении нарушений закона с требованием обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, а также рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности работников предприятия, допустивших нарушения. Представление находится на рассмотрении.