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МУП в Карелии не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты
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МУП в Карелии не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Работникам предприятия не выдавали головные уборы, а куртки и брюки не соответствовали климатическому поясу.
Прокуратура Лоухского района выявила в МУП «Чупинский комбинат благоустройства» нарушения законодательства об охране труда. Основанием для проверки стало коллективное обращение работников предприятия о нарушении требований по обеспечению спецодеждой.
По данным ведомства, дворникам организации были выданы зимние куртки, предназначенные к использованию на территории, отнесенной к III климатическому поясу. Костюмы (куртка и брюки) на утепленной прокладке, сертифицированные для использования в IV климатическом поясе, к которому отнесена территории Лоухского района, не выдавались. Кроме того, ни одному из работников МУП не были выданы головные уборы.
В отношении инженера предприятия, на которого возложены соответствующие обязанности, было возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Государственной инспекции труда должностное лицо привлечено к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.
Также прокурор района внес директору МУП представление об устранении нарушений закона с требованием обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, а также рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности работников предприятия, допустивших нарушения. Представление находится на рассмотрении.
По материалам: ptzgovorit.ru
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