Семиклассницу обвиняют в смерти учителя физкультуры, который приглашал ее на свидания

Неделю назад в селе Гайнского района было обнаружено тело местного учителя физкультуры. 55-летний мужчина покончил с собой в небольшом сооружении для дров возле своего дома. Местные жители считают, что он наложил на себя руки из-за того, что вскрылась его переписка с 13-летней школьницей. Оказалось, что он писал комплименты семикласснице Маше и звал ее куда-нибудь вместе сходить.

За день до случившегося крестная мама ученицы пришла в полицию с просьбой разобраться, почему учитель ведет с ее крестницей неоднозначные беседы в социальных сетях. Выяснилось, что мужчина говорил Маше, что она красивая и не раз хотел с ней увидеться вне школы. Семикласснице нравилось такое внимание, но все же она не соглашалась на предложения своего учителя. Девочка показала переписку своей крестной, которая не на шутку встревожилась. Вскоре мужчину вызвали на допрос, сказали, что он может попасть в тюрьму. Он не стал ждать разбирательств и решил покончить с собой.