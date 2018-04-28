Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». УрФО. Выпуск № 397

Екатеринбурге вновь обострились слухи о том, что мэром города может стать депутат Госдумы Андрей Альшевских, который ранее не исключал возможность своего выдвижения. Говорят, что Альшевских может использовать свой ресурс для поддержки ряда кандидатов в гордуму, а те обеспечат ему победу на выборах мэра. Злые языки уверяют, что речь идет о группе кандидатов, связанных с авторитетным бизнесменом Сергеем Терентьевым.

Комментарии: веду диалог с потенциальными депутатами

Андрей Альшевских заявил корреспонденту «ФедералПресс» , что о его участии в борьбе за кресло мэра говорить пока рано. «Возможность будет зависеть от того, какой состав будет избран», — сказал депутат. Он подтвердил, что многие потенциальные кандидаты предлагают ему сотрудничество. Информацию о переговорах с Терентьевым Альшевских назвал слухами.

Руководителя свердловского ГУФСИН назначат после инаугурации президента

Поговаривают, что эпоха безвластия в свердловском ГУФСИН, продолжавшаяся два года, подошла к концу: Москва уже определилась с кандидатом на пост начальника. Вероятнее всего, официальное назначение состоится вскоре после инаугурации президента Владимира Путина . Говорят, что свердловское управление возглавит человек, занимавший аналогичную должность в одном из регионов ЦФО.

Комментарии: никого не представляли

Как рассказал корреспонденту «ФедералПресс» пресс-секретарь ГУФСИН Александр Левченко, при назначении нового руководителя его должны будут представить коллективу. «Этого процесса у нас сейчас нет», — заявил он.

Екатеринбургская УК «Верх-Исетская» сокращает персонал

Бывшие сотрудники одной из крупнейших управляющих компаний Екатеринбурга жалуются на массовую «зачистку». Они утверждают, что «Верх-Исетская» после смены собственника провела сокращения во многих подразделениях: на улице оказались как бухгалтеры, так и простые рабочие. Отметим, что в начале месяца управляющим «Верх-Исетской» был назначен Олег Бреславский. Ранее он возглавлял другой актив, связанный с семьей Терентьевых, — управляющую компанию «Урал-СТ».

Комментариев нет В УК «Верх-Исетская» «ФедералПресс» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Одна из старейших свердловских газет оказалась на грани банкротства

В уральском медиасообществе обеспокоены судьбой газеты «Березовский рабочий», которая, поговаривают, накопила многомиллионные долги перед типографией. Это может привести к тому, что печатники вообще откажутся работать с одним из старейших местных изданий. Редактор газеты Сергей Стуков обращался к депутатам местной думы с просьбой увеличить финансирование, но получил отказ. В результате газете, в которой официально печатаются решения березовской мэрии, может грозить банкротство.

Комментарии: долги есть, но потихоньку погашаем

Редактор Сергей Стуков сообщил корреспонденту «ФедералПресс», что банкротство газете не грозит. «Долги перед типографией, конечно, есть, но потихоньку погашаем», — заверил он, затруднившись назвать точную сумму. По его словам, муниципалитет не в полном размере оплачивает публикацию нормативных актов, в результате газете приходится печатать их за счет средств, заработанных на рекламе. Стуков надеется, что мэрия вообще откажется от публикации решений на бумаге, ограничившись специальным интернет-порталом. Но для этого потребуется изменить городской устав, отметил редактор.

Левые радикалы рвутся в избиркомы

Рассказывают, что свердловские леворадикалы планируют получить независимое от КПРФ представительство в участковых избирательных комиссиях. Своих кандидатов собирается предложить « Рот Фронт » и даже малоизвестная партия «Защитники Отечества». В список войдут и некоторые действующие члены УИКов от КПРФ, решившие порвать с партией Геннадия Зюганова . «Типа гражданский контроль, ну и платят какие-то деньги», — объяснил свою мотивацию заседать в избиркоме один из активистов.

Комментарии: собираем документы

Первый секретарь регионального отделения «Рот Фронта» Наталья Россейкина подтвердила корреспонденту «ФедералПресс», что вопрос обсуждался с представителями нескольких незарегистрированных радикальных партий. «Количество будет зависеть от того, как быстро соберем документы», — заявила она.

Депутаты заксобрания оказались не в курсе, что под них копает прокуратура

Злые языки поговаривают, что не все депутаты законодательного собрания, которых свердловская прокуратура через суд пытается лишить мандатов, оказались в курсе требований надзорного ведомства. Напомним, поводом для исков стали декларации о доходах народных избранников. Слухачи поговаривают, что депутатам удастся каким-то образом сохранить мандаты, раз даже не все из них в курсе претензий надзорного ведомства.

Комментарии: я не в курсе

Депутат Законодательного собрания Анатолий Марчевский подтвердил «ФедералПресс», что не в курсе того, что прокуратура требует лишить его мандата. Народный избранник признался, что он начнет разбираться, «как появится такая проблема».

Ходят слухи, что в этот раз мэру Миасса будет особенно сложно усидеть в своем кресле. Мало того, что депутаты большинством голосов не приняли его отчет о работе в прошлом году, так еще и в областном центре у него поубавилось сторонников. Говорят, председатель комитета по социальной политике регионального заксобрания Александр Журавлев был очень недоволен действием миасских властей, которые допустили выкуп частного детского сада по завышенной цене.

Комментарии: безобразие!

«То что в Миассе произошло — это вообще безобразие! Уже пытаются на детях заработать. Не мне давать оценку этому, но я как депутат, как гражданин, как отец всегда говорю: детей-то не трогайте, — возмутился Александр Журавлев. — Хотя открывая эти два детских сада, я скажу, что там были созданы условия: игровые помещения, спальные места, мебель новая, игрушки. Не могу сказать, что там было что-то плохо, но если там действительно завышена стоимость, эти же деньги можно было направить на те же дополнительные места».

Администрация Челябинска уклоняется от помощи бывшим дольщикам

Бизнесмену Маргарите Авдеевой вместе с бывшими дольщиками дома, построенного на территории Института культуры, придется снести построенную за собственный счет игровую площадку. Срок был поставлен до 1 мая. Среди местных жителей ходят разговоры, что больше всего они обижены не на Институт культуры, который владеет на праве аренды землей возле их дома-долгостроя, а действиями местных властей. «Мэрия не вступилась за своих горожан и не хочет заботиться о благоустройстве города».

Комментарии: понимаем, что нарушили

«Мы совершенно спокойно общаемся с представителями вуза и понимаем, что нарушили закон, поставив площадку на их территории, — прокомментировала ситуацию инвестор Маргарита Авдеева. — Самое удивительное — это отношение к нам администрации. Как только я представляюсь, там просят перезвонить и больше не берут трубку. При этом, согласно первоначальному проекту, площадка должна была стоять на этом самом месте. Местным жителям и детям из нашего семейного центра надо где-то гулять! Но почему-то у нас добрые дела не в почете».

Борис Золотаревский метит в депутаты

В Челябинске заговорили о том, что Борис Золотаревский не зря в последнее время развернул активность: выступал на экологических митингах и на проходивших с кандидатами в президенты встречах. На этой неделе он возглавил штаб Навального в Челябинске, а 5 мая планирует провести несогласованный митинг. Тем самым, судачат сплетники, он хочет добиться популярности, чтобы в следующем году принять участи в избирательной кампании.

Комментарии: и не я один…

«Да, штаб заинтересован в том, чтобы участвовать в местных выборах в 2019 году. У меня есть такие амбиции, и я хочу идти не один, а с большой командой, — подтвердил Борис Золотаревский. — На ближайшие полгода главное, что мы ведем — это общественная кампания по повышению недоверия к действующей власти».

Пресс-секретаря озерской мэрии хотят переманить в «Росатом»

На Южном Урале еще не успели проститься с главой пресс-службы ПО «Маяк» Кирилла Зернова, а на его место уже рассматривают кандидатов. Как сообщает источник в Озерской администрации, предложение занять кресло покойного Зернова было сделано пресс-секретарю главы городского округа Сергею Зюсю. По версии источника, такой ход только подчеркивает независимость Озерска от региональных властей и сильные позиции корпорации «Росатом».

Комментарии: никуда не пойду

«Ко мне никто не обращался ни с какими предложениями! — заявил «ФедералПресс» Сергей Зюсь. — Это в данный момент как минимум неэтично! В любом случае, я не собираюсь покидать муниципальную службу».

Экс-сити-менеджера Миасса снова зовут во власть

«Неуд», полученный от депутатов главой Миасса Геннадием Васьковым, воодушевил оппозицию города. Отставку действующего главы некоторые считают делом решенным и, конечно, начинают рассуждать о его преемниках. Источники «ФедералПресс» сходятся во мнении, что сменить Васькова может бывший сити-менеджер Станислав Третьяков . Это вполне в традициях Миасса: некогда уволенный градоначальник возвращается на свою должность.

Комментарии: у меня и без этого забот хватает

«Во-первых, никакого решения по Геннадию Анатольевичу еще не принято, — отметил Станислав Третьяков. — Во-вторых, у меня хватает забот и без этих проблем — бизнес! Ко мне пока никто не обращался, но это неблагодарная практика: приходить и разгребать за предшественником. Так было после Ардабьевского, так, похоже, будет после Васькова. Хотя в прошлый раз, кажется, получилось неплохо…»

Челябинскую полицию поторопились обвинить в издевательстве над кадетами

Челябинские правозащитники попытались воспользоваться опытом соседнего Екатеринбурга и обвинили военных в издевательствах над детьми при подготовке к параду 9 мая. Однако резонанса распространенное в соцсетях сообщение не вызвало: если в Екатеринбурге по глубокому свежему снегу маршировали в балетках и платьицах девочки, то в Челябинске кадеты-парни репетировали на сухом асфальте. Ни одно СМИ не сочло нужным включаться в программу по дискредитации парада Победы.

Комментарии: с кислой физиономией — на выход

«Никто не выйдет на площадь Революции против своей воли, — заявили корреспонденту «ФедералПресс» в Челябинском высшем военном училище штурманов. — Надо ведь понимать: это серьезный праздник, марш по площади — почти сакральное действо. Так что если кто-то из ребятишек попрется на площадь с кислой физиономией — он все испортит! А таких мы не держим!».

Власти собирают деньги на салют в День Победы

Накануне праздника Победы слухачи поговаривают, что празднование пройдет за счет средств местных жителей. Так, например, по информации инсайдеров, в селе Половинное объявлен сбор денег среди населения на праздничный салют 9 мая. Причина — скудный бюджет.

Комментарии: этого хотят люди

Глава Половинского сельсовета Галина Гурьева, комментируя ситуацию «ФедералПресс», отметила, что акцию «Народный салют» в селе проводят не первый год. «Об акции мы объявили в газете, и люди приходят, сдают, кто сколько может. Деньги на салют из бюджета мы выделили, но они небольшие. А дополнительные средства сельчан помогут сделать праздник 9 мая более красочным. Люди этого хотят».

Западная Сибирь

Первый 21-этажный дом появится в Тобольске несмотря на протесты пожарных

Злые языки поговаривают, что первый дом высотой в 21 этаж в Тобольске построят несмотря на то, что против выступают местные пожарные. Стройка намечена в 15 микрорайоне со стороны промзоны. «Вид на верхних этажах будет изумительный, но если что-то загорится там — это братская могила. У МЧС нет средств для спасения людей выше 16-го этажа. Они, конечно, возмущались, но строить будет тюменская фирма, а их мнение тобольских пожарных волнует мало», — говорят инсайдеры.

Комментарии: разрешение уже выдано

Как сообщили «ФедералПресс» в городской администрации, «разрешение на строительство 21-этажного дома в 15 микрорайоне выдано».

В Сургутскую думу устремились активисты ОНФ Политические элиты Сургута начали готовиться к предстоящим в сентябре довыборам в местную думу, где вакантными остаются два мандата. В околополитических кругах поговаривают, что конкуренция будет жесткой. Помимо представителей строительной отрасли, близких к экс-вице-мэру Алексею Сафиоллину, и кандидатов от градообразующего предприятия — «Сургутнефтегаза» , на выборы, по информации слухачей, идут сразу два активиста: известный сургутский предприниматель, эксперт ОНФ Рустем Юсупов и член регионального штаба ОНФ в Югре Инна Бирук.

Комментарии: это личное решение членов ОНФ «В принципе, Общероссийский народный фронт не участвует в выборах никаким образом. Изначально ОНФ создавался как неполитическое общественное движение. Мы не выдвигаем своих кандидатов, не сопровождаем их. Если они собрались идти в думу, это их личное решение. Но вообще, если активные члены ОНФ станут еще и депутатами, то это хорошо и для них, и для движения», — прокомментировала ситуацию «ФедералПресс» член регионального штаба ОНФ в Югре Татьяна Терехина.

Владельцы бутиков крупнейшего ямальского ТЦ сворачивают бизнес из-за споров руководства

От споров руководителей и кредиторов ТРЦ «Солнечный» в Новом Уренгое пострадали простые предприниматели — владельцы бутиков. Компания, которой принадлежит «Солнечный», проходит процедуру банкротства, а за ТРЦ, по слухам, идет активная борьба между различными предпринимателями. В торговый центр якобы вламываются злоумышленники, которые портят имущество и отключают противопожарную сигнализацию. В итоге владельцам бутиков приходится «сворачивать» свой бизнес.

Комментарии: «задушили» ряд предпринимателей

«Как обычно — паны дерутся, у холопов чубы трещат. По факту такие действия просто «задушили» ряд предпринимателей, исправно оплачивающих аренду. Я направил депутатский запрос в окружную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку происходящему», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» депутат заксобрания Ямала Иван Вершинин.

Нефтеюганске готовится передел власти

Источники, близкие к администрации Нефтеюганска, рассказывают, что в муниципальных органах власти назревает переворот. Часть депутатов городской думы под предводительством вице-спикера Рафаэля Галиева намереваются сместить со своего поста председателя думы Николая Цыбулько. Как поясняют слухмейкеры, причиной стал глубинный конфликт коалиции народных избранников, представляющих интересы депутата региональной думы и местного олигарха Степана Пыталева, с главой города Сергеем Дегтяревым , на чью сторону встал спикер Цыбулько. В кулуарах поговаривают, что активные действия по свержению спикера могут начаться уже в сентябре — до проведения праймериз и довыборов в гордуму конфликт будет заморожен.

Комментариев нет В нижневартовской администрации грядет серьезная отставка

По слухам, в администрации Нижневартовска готовится кадровое изменение. Свой пост может покинуть заместитель главы города по строительству Виктор Ситников. По мнению слухачей, это решение он принял самостоятельно. О сроках отставки пока не известно.

Комментарии: мы о таком не слышали

«Мы о таком не слышали. Скорее всего, это не правда», — прокомментировали ситуацию «ФедералПресс» в пресс-службе администрации.

Тюмени перестанет работать экстренный номер «112»

В разговорах горожан промелькнул странный слух: вскоре номер «112» прекратит свою работу. Напомним, система «112» работает на всей территории России , она предназначена для оказания экстренной помощи людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Вызов по номеру доступен даже при ограничении других форматов мобильной связи.

Комментарий: его объединят с другими службами

Службу приема экстренных вызовов по номеру «112» планируют включить в единый центр оперативного реагирования, созданный в прошлом году, рассказали в городском департаменте безопасности жизнедеятельности. Детали пока неизвестны.

Реконструкция Мельникайте в Тюмени приведет к еще большим пробкам

Планируемая в Тюмени реконструкция улицы Мельникайте может привести к засилью автомобилей. Собеседники издания прогнозируют, что расширение дороги приведет к уменьшению общественной инфраструктуры, и еще больше тюменцев захотят пересесть на автомобили. Ездить на собственной машине станет удобнее, чем на общественном транспорте, поэтому пробки никуда не денутся, а скорее всего, даже увеличатся.

Комментариев нет Бензин в Лабытнанги дороже, чем в столице Ямала

Жители Ямала утверждают, что бензин в Лабытнанги стоит дороже, чем в Салехарде , несмотря на то, что это столица округа. Один из автолюбителей рассказал, что задал этот вопрос на заправке. Там ему ответили, что «дотации на снижение цены на топливо для конечного потребителя разные». Другие источники говорят, что это связано с тем, что в Салехарде люди по каждому поводу жалуются в администрацию города, а в Лабытнанги население не такое активное.

Комментариев нет Оперативный комментарии от АЗС на Ямале получить не удалось

Ямальский оппозиционер уходит в бизнес

Известный ямальский оппозиционер Ейко Сэротэтто, который призывал КМНС голосовать на президентских выборах за Павла Грудинина , по слухам, решил уйти в бизнес. Говорят, что Ейко ищет людей, которые бы приняли участие в строительстве завода по переработке биомассы в органическое дизельное топливо. Слухачи уверяют, что уже даже есть человек, который готов профинансировать проект.

Комментарии: ведем переговоры

«Я был на собрании эко-движения, где предложил этот проект. Ведем переговоры», — сообщил «ФедералПресс» Ейко Сэротэтто.

Сердюк пропустил заседание думского комитета из-за эфира на «Первом канале»

Забавный момент с последнего заседания думы Югры стал поводом для слухов в медийной среде региона. Депутат от «Справедливой России» Михаил Сердюк , на мартовском заседании предъявивший претензии окружной налоговой инспекции , нынешнее заседание пропустил. Как рассказывают собеседники, поводом для этого стал эфир телепрограммы «На самом деле», выходящей на «Первом канале».

«Скорее всего, это просто совпадение. Эфир с Сердюком вышел вечером 24-го числа, в этот же день были и заседания комитетов. Просто выглядит это довольно нелепо: депутат предъявляет претензии налоговой, руководитель службы приходит на заседание, чтобы дать публичный ответ, а депутат отсутствует. И тут же вечером выходит очередной выпуск бредового ток-шоу с его участием», — делится мнением собеседник.

Комментариев нет Дозвониться до депутата не удалось.