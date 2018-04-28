10 проблем, которые знакомы даме, живущей с любимым раздельно

И как мужчинам удается жить по принципу «Нищему одеться — только подпоясаться»? Приехал, переночевал, утром провел по волосам мокрой пятерней — и снова красавчик. Для девушки же тот период, когда она начала встречаться с кем-то, но еще не поселилась с ним вместе, может стать серьезным испытанием на прочность. В том числе и на прочность ее сумки. Сами посудите…

Вам приходится таскать с собой чемодан, саквояж, корзину, картонку и собачонку. И это помимо того, что вы всегда носите с собой. Как много вещей вам может понадобиться за те вечер, ночь и утро, что вы проводите у любимого? Тапочки, соблазнительный пеньюар, шампунь, гель для душа, мочалка, зубная щетка и паста, полотенце, расческа, фен и плойка, декоративная косметика и косметика по уходу за кожей, смена белья, комплект одежды на завтра (и не один — вдруг погода испортится), дезодорант, духи, зонтик… А как же вы будете спать без своей супер-подушки с экологическим наполнителем?

И каждый раз, когда вы лезете в сумочку (вернее, сумищу) за кошельком, все, кто рядом, видят ваш разноцветный набор трусов, припасенный на смену.

Может быть, он не воспримет это как интервенцию, если вы тихонечко оставите у него в ванной свой шампунь, чтобы не мыть голову мужским? И все равно придется сегодня обойтись без маски для волос и скраба для подколенок.

Он думает, что может позвонить вам среди дня и спонтанно предложить вечером после работы приехать к нему. Он не учитывает, что у вас нет с собой всех тех вещей из п. 1, а это значит, что завтра вам придется ехать на работу во всем вчерашнем и с неухоженными пяточками.

Если вам не повезло жить в одном районе, то приходится мотаться туда-обратно через весь город. Как сказал один приятель: «Моя девушка просит, чтобы я заехал после работы… Мне хочется там оказаться, но как же мне не хочется туда ехать…»

Если вы заказываете еду на дом или что-то вместе готовите, то все остатки вкусненького достаются тому из вас, в чьем доме вы пировали.

Вы оба жертвуете привычками. Если он ночевал у вас — то остался утром без гантелей и штанги, а если вы у него — то не можете отправиться на утреннюю пробежку, потому что ваш спортивный костюм и кроссовки — дома.

Та-дам! Он отвел тебе полочку в шкафу? Это серьезный шаг.

Ну и что толку с этой полочки? Туда же ничего не входит! Вам нужен полноценный шкаф. И туалетный столик. И пуфик перед ним.

«Милая, мне завтра утром надо будет рано уйти, вот тебе ключи». Вы слышите это — и ваше сердце начинает бешено колотиться. Он имеет в виду, что это новый уровень отношений, или ему просто удобнее, чтобы у вас был запасной комплект ключей от его квартиры? Какая разница. Это в любом случае прорыв.