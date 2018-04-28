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Разин 31 мая проведет личный прием жителей
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Разин 31 мая проведет личный прием жителей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин 31 мая проведет личный прием жителей, мероприятие пройдет в приемной правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия области.
«Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин проведет личный прием населения 31 мая в 15:00», — отмечается в сообщении.
Запись на прием по телефонам: 8 (495) 650-33-31, 8 (498) 602-31-13 — начинается с первого рабочего дня текущего месяца и проводится ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней. В предвыходной и предпраздничный день — с 9:00 до 16:00, в первый рабочий день текущего месяца предварительная запись на прием граждан проводится до 20:00.
Адрес приемной правительства Московской области: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
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