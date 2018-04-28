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Участки ул. Маршала Бирюзова и ул. Маршала Василевского не будут перекрывать 1 мая из-за отмены шествия
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Участки ул. Маршала Бирюзова и ул. Маршала Василевского не будут перекрывать 1 мая из-за отмены шествия 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Участки ул. Маршала Бирюзова и ул. Маршала Василевского 1 мая не будут перекрываться из-за отмены запланированного ранее шествия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
«Заявитель сам отказался от проведения шествия 1 мая (на ул. Маршала Бирюзова и ул. Маршала Василевского — прим. Агентства «Москва»)», — сказали в пресс-службе.
Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщалось, что участки ул. Маршала Бирюзова, ул. Маршала Василевского с 13:00 до 17:30 будут перекрыты для движения автомобилей из-за праздничной демонстрации.
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