Ещё
Останки безглазого «речного чудовища» из Ливерпуля озадачили специалистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Останки безглазого «речного чудовища» из Ливерпуля озадачили специалистов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель британского города Ливерпуль обнаружил на берегу останки необычного животного. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
28-летний мойщик окон Шон Холл (Sean Hall) обратил на него внимание, когда шел с коллегой мимо реки Мерси. «Мы думали, что оно попало в беду, и решили проверить, не сможем ли помочь ему вернуться в море, — рассказывает он. — Но оно оказалось мертво». У странного существа имелись клыки, но отсутствовали глаза, причем Холлу показалось, что их не было и раньше. Находка напомнила ему доисторическое речное чудовище.
Мужчина решил выяснить, что за зверь умер на берегу Мерси, и обзвонил различные организации, занимающиеся защитой животных, однако специалистам не удалось идентифицировать останки из-за сильного разложения. По словам морского биолога Леони Робинсон из Ливерпульского университета (Leonie Robinson), на фото может быть что угодно — от мертвой морской свиньи до рыбы-гренадера. В Королевском обществе по предотвращению жестокого обращения с животными предположили, что останки принадлежат какому-либо китообразному.
Гренадеры или макрурусы — глубоководные рыбы, родственные треске. Встречаются виды, достигающие полутора метров в длину. Морские свиньи — это морские животные из отряда китообразные, напоминающие небольших дельфинов. Они вырастают до 1,6 метра в длину и весят до 60 килограммов.
20 марта сообщалось о том, что американец Джефф Уоррен нашел во время лодочной прогулки «нечто, больше похожее на лох-несское чудовище». Тогда глава Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США Дэн Эш объяснил, что, вероятно, это был разлагающийся труп акулы.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян281
Лавров сделал заявление года142
Анонсировано повышение пенсионного возраста642
Российских моряков запугали украинскими пиратами113
Известный режиссер разбился в ДТП19
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение