МИД уполномочен заявить

Западные санкции против крупного российского бизнеса — это часть системного давления на Россию , которое преследует стратегические цели. Это давление имеет конкретные цели — смену курса России, который не устраивает Запад. Работа в этом направлении ведется слаженно и чётко, всё работает как часы.

По мнению экспертов-международников, противостоять этому Россия может только организовав столь же системное противодействие на государственном уровне. Пока такой системной работы не видно, хотя, как справедливо говорил Председатель Правительства Дмитрий Медведев , предыдущие шесть лет были для России годами испытаний, среди которых он особо отмечал антироссийские санкции.

После атаки на первую группу включенных в «кремлевский список» бизнесменов и чиновников Правительство заявляет, что поможет пострадавшим от данного раунда санкций. Это, конечно, правильно, но верно и то, что такие заявления справедливо встречают критику в обществе. Ведь «помощь» государства в таком формате — это латание финансовых дыр российских компаний за счёт госбюджета. Надо понимать, что начавшиеся удары по российским олигархам из санкционного списка — это лишь первый раунд. Стратегия проста, она очень похожа на то, как уже много лет действуют террористы. Последовательность их действий известна. Захватываются заложники — выдвигаются требования — если их не принимают — заложников начинают расстреливать группами или по одному. И так до тех пор, пока требования не будут выполнены. Всё одно и то же. Только вместо физического захвата опубликован «кремлевский список». Фамилий там много, а если он кончится, найдётся и продолжение.

Для полноты картины можно добавить действия США с российской дипломатической собственностью. Раз за разом американские чиновники насильственно проникают на территорию закрытых ими российских загранучреждений, невзирая протесты МИД да и на любые международные конвенции. По сути, это настоящие рейдерские действия. А ведь когда в худшие дни холодной войны США закрыли советское генконсульство в Нью-Йорке , оно годами стояло опечатанное и никто кроме советских дипломатов туда не смел заходить. Что это? Либо незнание международного права, во что верится с трудом, википедию ведь любой может почитать, либо же очередное звено в череде давления и санкций. В таком случае можно ожидать, что дальше будет только хуже.

При этом уже давно ясно, что Запад в своей тактике и стратегии использует прежде всего свои очевидные преимущества: доминирование в мировой финансовой системе и юридические механизмы. Эффективность «юридического оружия» особенно очевидна в случаях применения англо-саксонского прецедентного права на международной арене. Примером является недавний скандальный арест по инициативе английского суда Международным коммерческим судом Дубая (МКСД) яхты Luna, принадлежащей семейному трасту российского бизнесмена Фархада Ахмедова

Колониальная эпоха осталась в прошлом, а суды остались и продолжают использоваться британцами в своих интересах. Арест яхты в Дубае по результатам бракоразводного процесса Ахмедова в Лондоне — это, по мнению многих юристов-профессионалов, в частности, президента Гильдии российских адвокатов Гасана Мирзоева , показательная акция, которая демонстрирует российским предпринимателям, что английский суд достанет их в любой точке мира.

Лондонский судья прямо говорил, что арест яхты демонстрирует, что английская Фемида не позволит Ахмедову скрыть от нее свое имущество. На самом деле Ахмедов ничего не скрывал, яхту в тайной пещере не прятал. Она побывала в США, Греции Испании . Все передвижения яхты можно отслеживать в Интернете. Совершенно очевидно, что речь идет о показательной акции и демонстрации силы английского права.

Российские бизнесмены сигнал поняли. Но пока что со стороны РФ не предпринимаются системные попытки использовать международные правовые механизмы для защиты наших предпринимателей. МИД хранит, в основном, молчание, хотя обладает инструментарием для противодействия травле российского бизнеса.

Между тем, уверены эксперты, если Россия не выработает системный ответ на давление Запада, то экономические потери могут быть настолько велики, что никакого бюджета не хватит на «латание» дыр в экономике компаний, ограбленных западными санкциями.

Все эти последствия очевидны, но их еще можно предотвратить, если государство начнет действовать: отстаивать интересы деловых кругов России на международном уровне.

С этим согласны российские парламентарии-международники. Комментируя недавний арест иностранных счетов Виктора Вексельберга и задержание яхты Luna в Дубае, принадлежащей семейному трастовому фонду Фархада Ахмедова (оба предпринимателя входят в так называемые санкционные списки), член Совета Федерации Олег Морозов заявил: «Мне кажется, данные случаи — маленькие звенья большой цепи, которую в широком смысле можно назвать и санкционной политикой, и ещё в более широком смысле — политикой геополитического давления на Россию во всех направлениях. С моей точки зрения, подобные истории будут продолжаться не только в отношении патриотически-настроенных бизнесменов, но это может касаться любого предпринимателя, чьи активы находятся за рубежом», — считает сенатор.

«Любые злоупотребления со стороны властей иностранных государств в отношении российских граждан, которые могут выражаться, в том числе и в неправомерных арестах их собственности за рубежом, конечно, недопустимы, — комментирует ситуацию председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. — А если это происходит ещё и по политическим мотивам, это недопустимо вдвойне. Уверяю, что Россия будет пристально следить за каждым таким случаем. Мы однозначно не допустим ущемления прав россиян. Им должна и будет оказываться поддержка на всех возможных уровнях».

Анна Камелькова.