Жители Ноябрьска ко Дню Победы изготовят монеты и повяжут шарфы

Музейный ресурсный центр Ноябрьска к 9 мая подготовил много интересных мероприятий в рамках интерактивной площадки «Тропами памяти…».

Посетителям представится уникальная возможность сделать памятные фотоснимки в одежде военного времени с винтовкой Мосина, копией Знамени Победы и другой военной атрибутикой на фоне стены Рейхстага или поезда Победы.

Интересные фотографии на память можно будет сделать около тематической фоторамки «#Мы помним». Получившиеся снимки разместят в социальных сетях грандиозного мультипроекта «#ПобедаВместеНоябрьск».

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в информационно-рекламном отделе музейного ресурсного центра, гости музейных площадок смогут побывать в роли кузнеца и изготовить сувенирную монету с изображением городского памятника, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Также стартует интерактивный ситиквест «По следам героев той войны».

Кроме того, музей воинской славы ко Дню Победы запустил гражданско-патриотическую акцию «Шарф Победы». В День Победы участники акции повязывают шарфы на военную тематику или платки синего цвета, выражая тем самым благодарность ветеранам, отстоявшим право на мирную жизнь.