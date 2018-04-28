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Жители Ноябрьска ко Дню Победы изготовят монеты и повяжут шарфы
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Жители Ноябрьска ко Дню Победы изготовят монеты и повяжут шарфы 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Музейный ресурсный центр Ноябрьска к 9 мая подготовил много интересных мероприятий в рамках интерактивной площадки «Тропами памяти…».
Посетителям представится уникальная возможность сделать памятные фотоснимки в одежде военного времени с винтовкой Мосина, копией Знамени Победы и другой военной атрибутикой на фоне стены Рейхстага или поезда Победы.
Интересные фотографии на память можно будет сделать около тематической фоторамки «#Мы помним». Получившиеся снимки разместят в социальных сетях грандиозного мультипроекта «#ПобедаВместеНоябрьск».
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в информационно-рекламном отделе музейного ресурсного центра, гости музейных площадок смогут побывать в роли кузнеца и изготовить сувенирную монету с изображением городского памятника, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Также стартует интерактивный ситиквест «По следам героев той войны».
Кроме того, музей воинской славы ко Дню Победы запустил гражданско-патриотическую акцию «Шарф Победы». В День Победы участники акции повязывают шарфы на военную тематику или платки синего цвета, выражая тем самым благодарность ветеранам, отстоявшим право на мирную жизнь.
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