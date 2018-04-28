Волгоградцев просят помочь установить личность погибшей женщины

Следователи просят волгоградцев помочь им установить личность женщины, череп которой полицейские нашли на улице в Советском районе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, 16 февраля 2018 года в балке возле садоводческого общества «Ветеран» правоохранители нашли фрагменты ног 56-летнего мужчины, который ушел из дома и не вернулся 6 февраля. При дополнительном осмотре места происшествия следователи обнаружили череп женщины. Согласно экспертизе, ее примерный возраст составляет 51-60 лет. На женщине была одета дубленка, вязаный свитер, шарф и один сапог.

Опознавших вещи и обладающих информацией об их возможной владелице, просят обратиться в следственный отдел по Советскому району по номеру (8442) 41-27-42, 8-937-551-41-44 или отделение полиции №6 по телефону (8442) 93-76-26, 8-937-532-75-18.