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Губернатор СК назначил нового полпреда на КМВ
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Губернатор СК назначил нового полпреда на КМВ 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Губернатор назначил Константина Шишманиди своим представителем на КМВ, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы Ставрополья.
В сферу ответственности полпреда губернатора на КМВ входят Минераловодский городской округ, города Пятигорск и Лермонтов. Ранее Шишманиди занимал пост главы региональной тарифной комиссии, но был уволен в декабре 2017 года.
Также кадровые перестановки коснулись управления по обеспечению деятельности мировых судей. Теперь его возглавляет Юрий Светашов, получивший повышение с должности первого заместителя начальника этого управления.
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