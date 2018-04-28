Губернатор СК назначил нового полпреда на КМВ

Губернатор назначил Константина Шишманиди своим представителем на КМВ, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы Ставрополья

В сферу ответственности полпреда губернатора на КМВ входят Минераловодский городской округ, города Пятигорск и Лермонтов. Ранее Шишманиди занимал пост главы региональной тарифной комиссии, но был уволен в декабре 2017 года.

Также кадровые перестановки коснулись управления по обеспечению деятельности мировых судей. Теперь его возглавляет Юрий Светашов, получивший повышение с должности первого заместителя начальника этого управления.