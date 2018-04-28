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Евродепутат от Литвы предложил ЕС ужесточить антироссийские санкции
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Британия выгоняет россиян

Евродепутат от Литвы предложил ЕС ужесточить антироссийские санкции 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 28 апр — РИА Новости. Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс инициировал обращение ЕП к лидерам стран ЕС, а также к европейским властям и предложил расширить санкции против России, сообщает Sputnik Литва.
Ауштрявичюс предложил ввести новые ограничительные меры против «российских магнатов и олигархов», которые «помогают» российскому президенту Владимиру Путину.
Как утверждает политик, санкции, введенные после того, как Крым стал российским регионом, себя «оправдали». Кроме того, европарламентарий обвинил Россию в том, что она причастна к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и поддерживает сирийское правительство.
Ауштрявичюс регулярно выступает с критикой в адрес России. Движение либералов Литвы выдвинуло его кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут в республике весной следующего года.
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