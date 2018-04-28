Евродепутат от Литвы предложил ЕС ужесточить антироссийские санкции

Ауштрявичюс предложил ввести новые ограничительные меры против «российских магнатов и олигархов», которые «помогают» российскому президенту Владимиру Путину

Как утверждает политик, санкции, введенные после того, как Крым стал российским регионом, себя «оправдали». Кроме того, европарламентарий обвинил Россию в том, что она причастна к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ , британского шпиона Сергея Скрипаля и поддерживает сирийское правительство.

Ауштрявичюс регулярно выступает с критикой в адрес России. Движение либералов Литвы выдвинуло его кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут в республике весной следующего года.

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