Ускоривший обучение солдат искусственный интеллект придумали в США

Ученые из университета Южной Калифорнии и лабораторий армии США разработали систему искусственного интеллекта, помогающую солдатам тренировать внимательность, память и рациональнее вести себя в бою, что ускорило подготовку военных в 13 раз.

«Эта система станет частью боевой машины пехоты нового поколения, одним из компонентов ее программной начинки, которая будет помогать бойцам собирать, объединять и обрабатывать информацию о ходе сражения с разных уголков поля битвы», — расказал Раджгопал Каннан из Исследовательской лаборатории армии США в Адельфи, сова которого приводит РИА «Новости»

Армия США и математики из университета Южной Калифорнии пытаются создать систему искусственного интеллекта, которая бы помогала военным быстрее находить потенциальные источники опасности, такие как мины или растяжки, и точнее оценивать все плюсы и минусы потенциальных укрытий на поле боя.

Подобные системы можно использовать не только в качестве «советников» для солдат, но и для ускорения их обучения. Ориентируясь на подсказки компьютера, военные будут скорее запоминать типичные признаки того, какая опасность ожидает их впереди, и чаще ее избегать.

Для создания такой системы ученые и их партнеры из армии США использовали программируемые вентильные матрицы — микрочипы, работу каждого компонента которого можно поменять сразу после их изготовления. Такие устройства, FPGA-матрицы, в настоящее время используются при создании электронной начинки космических телескопов, систем связи и других областей, где необходимо низкое энергопотребление и высокая гибкость в работе.

Первые тесты этой системы показали, что она позволяет обучать солдат примерно в 12 и 13 раз быстрее, чем другие системы искусственного интеллекта, работающие на обычных процессорах или видеокартах.