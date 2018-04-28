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Вечер в честь писателя Сергея Михалкова пройдет в Московском доме книги
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Вечер в честь писателя Сергея Михалкова пройдет в Московском доме книги 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
В Московском доме книги 27 апреля пройдут детско-взрослые литературные чтения произведений русского писателя Сергея Михалкова.
Состоятся выступления актрис Любови Толкалиной и Ольги Ломоносовой, радиоведущей Ирины Муромцевой и детей, которые прочитают всеми любимые басни и стихотворения писателя, согласно информации на сайте Дома книги.
Сергей Михалков — русский писатель и поэт, написавший такие произведения, как «Дядя Степа» и «Праздник непослушания».
Вход свободный.
Послушать известные детские произведения в исполнении деятелей культуры можно в 20:00 по адресу: улица Новый Арбат, дом 8.
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