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Ж/д администрации Казахстана и Таджикистана договорились наращивать транзитные перевозки
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Ж/д администрации Казахстана и Таджикистана договорились наращивать транзитные перевозки 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
«АО „НК „Казакстан темір жолы“ с 15 мая 2018 года установит понижающий коэффициент к ставкам Тарифной политики СНГ на текущий фрахтовый год на перевозки по территории Казахстана“, — приводятся в сообщении слова руководителя КТЖ Каната Алпысбаева.
Понижающий коэффициент касается перевозки нефтепродуктов, древесины, проката черных металлов из России в Таджикистан через пограничные станции Кудукли и Амузанг, сухофруктов из Таджикистана в Россию и Беларусь.
По итогам переговоров стороны приняли решение о заключении в кратчайшие сроки договора на поставку подвижного состава и железнодорожной продукции казахстанского производства (маневровые и магистральные локомотивы, крытые грузовые вагоны, полувагоны, а также рельсы марки Р-65) на таджикскую железную дорогу.
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